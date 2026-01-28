Macinka zavedl mírnější pravidla pro cesty ruských diplomatů do Česka

Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU tak musí své cesty do Česka jen oznamovat, není nutné, aby je ministerstvo zahraničí předem schválilo.
Důvodem, proč chtěl předchozí kabinet cesty ruských diplomatů schvalovat, byla snaha omezit zpravodajské aktivity pod diplomatickým krytím. Česko sice většinu ruských diplomatů po útoku příslušníků ruské tajné služby GRU v muničních skladech ve Vrběticích vyhostilo, ze schengenského prostoru však mohli i poté Rusové s diplomatickými pasy do ČR vstoupit.
Nový šéf české diplomacie nicméně po svém nástupu do funkce prosadil mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů do ČR.
„EU přijala opatření, které pro personál ruských diplomatických misí v zemích Schengenu zavádí povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát akreditace. Toto opatření platí od 25. ledna 2026. Opatření umožňuje členským státům EU zavést i další opatření, a to možnost takový vstup schvalovat. ČR nyní uplatňuje pouze notifikaci. Další kroky ČR přijme po vyhodnocení nyní zavedené praxe,“ sdělil Deníku N a Seznam Zprávám mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Zpřísnění režimu chystal Černínský palác za předchozího ministra Jana Lipavského (za ODS), zavedeno ale už nebylo - evropské opatření vstoupilo v platnost až po nástupu nové vlády.
Lipavský Deníku N řekl, že původním úmyslem Černínského paláce bylo pohyb ruských diplomatů po Evropě omezit. „Prosazoval jsem omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenu, protože ruské zpravodajské a vlivové operace v Evropě využívají diplomatické krytí a volný pohyb po Schengenu jim zbytečně rozšiřuje operační prostor.
Naším cílem bylo snížit bezpečnostní riziko, posílit kontrolu a zavést férovou reciprocitu v diplomatických vztazích. Diplomat akreditovaný v jedné zemi nemá mít automaticky možnost cestovat po celé Evropě,“ uvedl exministr.
Ministr Macinka jde svým krokem proti doporučení českých bezpečnostních složek, napsaly Seznam Zprávy. Připomněly, že Rusko už od roku 2021 vede Českou republiku na svém seznamu nepřátelských zemí a Bezpečnostní informační služba (BIS) opakovaně označuje Rusko za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku.