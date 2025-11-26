Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

„Žijeme v právním státě,“ řekl Macinka. Na dotaz iDNES.cz, zda by spor o Turka mohl skončit až u Ústavního soudu, opáčil, že o takovém možnosti nechce spekulovat.
„Nebudu mluvit o Ústavním soudu, doteď mě slovo Ústavní soud nenapadlo,“ řekl novinářům ve Sněmovně Macinka.
„Argumentuje-li někdo právními důvody, bylo by dobré je znát. My si nejsme vědomi právní překážky, která by měla bránit jmenování Filipa Turka členem vlády. Je to bezúhonný člověk bez ohledu na pokusy o skandalizaci jeho osoby v médiích,“ řekl Macinka novinářům.
Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš ho informoval o svém setkání s prezidentem Pavlem, kterému předal seznam kandidátů do vlády. A informoval Macinku o tom, že Petr Pavel odmítá Turka ve vládě v jakékoli pozici.
Motoristé nominovali Turka do čela ministerstva životního prostředí místo do čela ministerstva zahraničí, o což sám Turek stál. Macinka také řekl, že on sám nikdy neřekl, že je Turek kandidátem na ministra zahraničí.
Šéfem české diplomacie se má stát právě Macinka, o němž se dosud hovořilo jen v souvislosti s ministerstvem životního prostředí.
Podle Macinky měla být rošáda s křesly mezi Motoristy vstřícné gesto, které by odblokovalo problémy při vzniku vlády. „Rozumím, že to, co se v médiích skloňuje, by mohl být pro někoho problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí,“ řekl Macinka.
Podle Deníku N Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické a homofobní výroky i narážky na Adolfa Hitlera či Benita Mussoliniho.
„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ řekl Turek. Odmítl, že by zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009.