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Macinka vyrazí na týden do Afriky, další ministři pojedou natřikrát do Střední Asie

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  14:50
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se svými protějšky ze zemí Visegrádské čtyřky. Jednání doplní japonský ministr zahraničních věcí. (1. září 2026) | foto: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyrazí začátkem listopadu na týdenní cestu do Afriky. Vyplývá to z přílohy usnesení s přehledem plánovaných letů ústavních činitelů, které v pondělí schválila vláda a dnes zveřejnil úřad vlády. Tři ministři se vystřídají ve stejných zemích Střední Asie.

Do Afriky Macinku podle dokumentu doprovodí podnikatelská delegace podobně jako na předchozí cestu 20. října do Slovinska.

Macinka podle rozpisu zamíří nejprve do nigerijské metropole Abuji a do ugandského Entebbe. Cestu za doprovodu podnikatelů uzavře v hlavním městě Gabonu Libreville. Macinka má v rozpisu i cestu do černohorské Podgorice v příštím týdnu. Uskuteční se tam společná návštěva ministrů zemí Slavkovského formátu, v němž Česko neformálně spolupracuje s Rakouskem a Slovenskem.

Macinka se v New Yorku zaměřil na Afriku. Politolog vysvětlil, co může Česku přinést

Další ministři se opakovaně vydají do středoasijských a postovětských republik. V Ázerbajdžánu bude nejprve na přelomu září a října jednat ministr obrany Jaromír Zůna. O dva týdny později tam zamíří ministr dopravy Ivan Bednárik. Ten si cestu prodlouží o Kazachstán a Kyrgyzstán. O další týden později poletí rovněž do Kazachstánu ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Nejdelší cesta čeká v polovině října ministra hospodářství Karla Havlíčka, který vyrazí do Indie.

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