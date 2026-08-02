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Kdo by měl vyzvat Pavla? Jak vláda (ne)hledá vlastního kandidáta

Jiří Vachtl
  20:00
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Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Až do minulého týdne se jako o možných soupeřích Petra Pavla v příští prezidentské volbě za hnutí ANO nejčastěji spekulovalo o ministrech Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové. Tato možnost je ale nejspíš definitivně ze hry. Premiér Andrej Babiš pro iDNES.cz uvedl, že souhlasí se šéfem Motoristů Petrem Macinkou, aby vláda do prezidentských voleb nestavěla vlastního kandidáta.

Podle Macinky by nasazení vládního nominanta do souboje o Hrad bylo netaktické. Odmítá ale i variantu, že by kabinet podpořil nezávislou osobnost z řad veřejnosti. „Viděli bychom zuřivý atak ze strany opozice a na ni napojených nátlakových struktur. A zase by to byl pouze kandidát vlády proti kandidátovi opozice,“ sdělil Právu Macinka.

Babiš mu dává za pravdu. „Ano, souhlasím s ním,“ řekl redakci iDNES.cz bez dalších podrobností premiér.

Vysvětluji si to jistou bezradností. Se summitem v Ankaře má Petr Macinka stejně jako Andrej Babiš pocit, že už proti prezidentovi zkusili téměř všechno, jen na drtivou většinu podporovatelů Petra Pavla to vůbec nezafungovalo.

Aleš Michalpolitolog

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