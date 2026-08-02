Podle Macinky by nasazení vládního nominanta do souboje o Hrad bylo netaktické. Odmítá ale i variantu, že by kabinet podpořil nezávislou osobnost z řad veřejnosti. „Viděli bychom zuřivý atak ze strany opozice a na ni napojených nátlakových struktur. A zase by to byl pouze kandidát vlády proti kandidátovi opozice,“ sdělil Právu Macinka.
Babiš mu dává za pravdu. „Ano, souhlasím s ním,“ řekl redakci iDNES.cz bez dalších podrobností premiér.
Vysvětluji si to jistou bezradností. Se summitem v Ankaře má Petr Macinka stejně jako Andrej Babiš pocit, že už proti prezidentovi zkusili téměř všechno, jen na drtivou většinu podporovatelů Petra Pavla to vůbec nezafungovalo.