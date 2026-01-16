Hrozilo, že si Darmovzala nechají, Macinka popsal jednání s Venezuelou

„Pokud si to dobře pamatuji, asi šest dalších propuštěných vězňů z Německa, z Albánie, z Rumunska, z Irska, z Holandska a z Ukrajiny, kteří byli propuštěni společně s panem Darmovzalem, tak všechny tyto lidi letoun převeze do Prahy, kde se o ně postarají. Buďto si je převezmou jejich rodiny nebo pracovníci ambasády,“ řekl šéf diplomacie v pátek pro Český rozhlas Radiožurnál.
Macinka k tomu připomněl, že Darmovzalův psychický i zdravotní stav je uspokojivý, u některých dalších vězňů je ale podle něj potřeba rychlý zásah lékařů.
„U pana Darmovzala se zdá, že ten jeho zdravotní stav není nějak extrémně špatný, ale u některých ostatních se bohužel toto říct nedá. Takže je potřeba brát v potaz i tady tento aspekt, proto taky v tom letadle letí lékař a psycholog, aby těm lidem mohla být poskytnuta péče, kterou oni nepochybně potřebují,“ dodává ministr.
Podle Macinky se nejprve při jednáních s Venezuelou zdálo, že Darmovzal bude propuštěn mezi prvními, avšak k tomu nakonec nedošlo.
|
„Vůbec nemůže spát.“ S propuštěným Čechem ve Venezuele už hovořil jeho otec
„Celou dobu to vypadalo, že pan Darmovzal je vždycky jako mezi prvními, jako prioritně mezi těmi, kteří budou propuštěni, ale nikdy tomu tak nebylo, takže oni měli nějaké otazníky a opravdu do poslední chvíle hrozilo, že budou propouštět většinu vězňů, ale toho našeho si tam nechají,“ podotkl.
Novou dynamiku Darmovzalovu případu dodalo až zatčení venezuelského diktátora Nicoláse Madura Spojenými státy, kdy ho přímo v metropoli Caracasu zadrželo komando i s jeho manželkou. Pár nyní čelí obvinění z drogových deliktů a nachází se ve vězení v americkém New Yorku.
Madurův režim Čecha věznil kvůli obvinění z údajného plánování atentátu na bývalou hlavu státu. Darmovzala ve Venezuele zadrželi v září roku 2024 spolu se třemi občany ze Spojených států a dvěma Španěly. Občany Španělska venezuelské úřady propustily už před týdnem.
|
Jako v 50. letech. Syna obvinili, že plánoval zabít Madura, říká otec vězněného Čecha
Venezuelský ministr vnitra Diosdada Cabella tehdy konstatoval, že šestice byla zadržena kvůli podezření z vyvolávání násilí a destabilizace Venezuely.
Venezuelské úřady také tvrdily, že skupina byla součástí spiknutí vedeného americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA), jehož cílem bylo svrhnout vládu a zabít několik členů jejího vedení včetně Madura. Podle české diplomacie ale taková obvinění od začátku postrádala jakýkoli reálný základ.