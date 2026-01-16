Hrozilo, že si Darmovzala nechají, Macinka popsal jednání s Venezuelou

Autor: ,
  17:31aktualizováno  17:44
Spolu s českým občanem Janem Darmovzalem přepraví armádní speciál z Venezuely do Prahy dalších šest propuštěných vězňů jiných národností, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka. Půjde o šest lidí z Německa, Albánie, Rumunska, Irska, Holandska a Ukrajiny. Podle Macinky během jednání hrozilo, že Venezuela Darmovzala ještě nepropustí.
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky a premiéra Andreje Babiše. (16. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jan Darmovzal
Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...
Jan Darmovzal. K aktivní záloze u 43. výsadkového pluku Chrudim nastoupil v...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...
38 fotografií

„Pokud si to dobře pamatuji, asi šest dalších propuštěných vězňů z Německa, z Albánie, z Rumunska, z Irska, z Holandska a z Ukrajiny, kteří byli propuštěni společně s panem Darmovzalem, tak všechny tyto lidi letoun převeze do Prahy, kde se o ně postarají. Buďto si je převezmou jejich rodiny nebo pracovníci ambasády,“ řekl šéf diplomacie v pátek pro Český rozhlas Radiožurnál.

Macinka k tomu připomněl, že Darmovzalův psychický i zdravotní stav je uspokojivý, u některých dalších vězňů je ale podle něj potřeba rychlý zásah lékařů.

„U pana Darmovzala se zdá, že ten jeho zdravotní stav není nějak extrémně špatný, ale u některých ostatních se bohužel toto říct nedá. Takže je potřeba brát v potaz i tady tento aspekt, proto taky v tom letadle letí lékař a psycholog, aby těm lidem mohla být poskytnuta péče, kterou oni nepochybně potřebují,“ dodává ministr.

Podle Macinky se nejprve při jednáních s Venezuelou zdálo, že Darmovzal bude propuštěn mezi prvními, avšak k tomu nakonec nedošlo.

„Vůbec nemůže spát.“ S propuštěným Čechem ve Venezuele už hovořil jeho otec

„Celou dobu to vypadalo, že pan Darmovzal je vždycky jako mezi prvními, jako prioritně mezi těmi, kteří budou propuštěni, ale nikdy tomu tak nebylo, takže oni měli nějaké otazníky a opravdu do poslední chvíle hrozilo, že budou propouštět většinu vězňů, ale toho našeho si tam nechají,“ podotkl.

Novou dynamiku Darmovzalovu případu dodalo až zatčení venezuelského diktátora Nicoláse Madura Spojenými státy, kdy ho přímo v metropoli Caracasu zadrželo komando i s jeho manželkou. Pár nyní čelí obvinění z drogových deliktů a nachází se ve vězení v americkém New Yorku.

Madurův režim Čecha věznil kvůli obvinění z údajného plánování atentátu na bývalou hlavu státu. Darmovzala ve Venezuele zadrželi v září roku 2024 spolu se třemi občany ze Spojených států a dvěma Španěly. Občany Španělska venezuelské úřady propustily už před týdnem.

Jako v 50. letech. Syna obvinili, že plánoval zabít Madura, říká otec vězněného Čecha

Venezuelský ministr vnitra Diosdada Cabella tehdy konstatoval, že šestice byla zadržena kvůli podezření z vyvolávání násilí a destabilizace Venezuely.

Venezuelské úřady také tvrdily, že skupina byla součástí spiknutí vedeného americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA), jehož cílem bylo svrhnout vládu a zabít několik členů jejího vedení včetně Madura. Podle české diplomacie ale taková obvinění od začátku postrádala jakýkoli reálný základ.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Hrozilo, že si Darmovzala nechají, Macinka popsal jednání s Venezuelou

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Spolu s českým občanem Janem Darmovzalem přepraví armádní speciál z Venezuely do Prahy dalších šest propuštěných vězňů jiných národností, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka. Půjde o šest lidí...

16. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  17:44

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

15. ledna 2026  20:21,  aktualizováno  16. 1. 17:42

Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly

Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)

Oficiální pozvání od premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše k jednání by mladé poslankyně Pirátů, které předseda vlády ve čtvrtek lákal ve Sněmovně, přijaly. Nejostřeji na Babišovo vystupování při...

16. ledna 2026  17:28

Rakušan se do vedení Sněmovny nedostal. Zneužíval vnitro, tvrdí Okamura

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanci v tajné volbě nezvolili v prvním kole čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem byl přitom předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ke zvolení potřeboval...

16. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  17:26

Šéf Nemocnice Na Františku Erhart rezignoval, zaměstnanci ho viní z bossingu

Slavnostní otevření nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku. Na snímku...

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart rezignuje na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Oznámil to na pátečním jednání radních Prahy 1. Redakci...

16. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  17:19

Z agenta milionář? Sbírka pro muže, který v Minneapolisu zastřelil ženu, pohoršuje

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...

Kontroverzní sbírka na podporu agenta amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathana Rosse, který v Minneapolisu počátkem ledna zastřelil aktivistku Renee Nicole Goodovou, už vynesla statisíce...

16. ledna 2026  17:13

Král ve Vegas. Koncertní film s Elvisem představí dosud neviděné záběry

Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Režisér Baz Luhrman objevil unikátní a dosud neviděný materiál, z něhož v rámci natáčení životopisného snímku Elvis sestřihal koncertní snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Mapuje jím éru, v níž...

16. ledna 2026  16:54

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidič na D11 jel v protisměru

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...

16. ledna 2026  16:48

Zelenskyj předal Pavlovi vysoké vyznamenání, ten ocenil pokračování muniční iniciativy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil českému prezidentovi Petru...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za zásluhy o Ukrajinu. Obvykle je udělován občanům Ukrajiny i cizím...

16. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  16:45

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

16. ledna 2026  16:38

Dej mi ještě napít, žádala opilá útěkářka po strážnících. Divili se, kolik jí je let

Pro opilou 13letou dívku z dětského domova musela přijet záchranka.

Hned třikrát v průběhu pěti dnů utekla v Praze z dětského domova třináctiletá dívka. Hlídka městské policie ji našla ve středu pozdě večer na Andělu s rozpitou lahví vodky, kterou jí podle ní koupil...

16. ledna 2026  16:37

Bulharsko čekají osmé volby za posledních pět let, vládnout nechtějí ani Turci

Bulharský prezident Rumen Radev (20. května 2025)

Bulharsko čekají předčasné parlamentní volby, osmé za posledních pět let. V pátek to oznámil prezident Rumen Radev poté, co ztroskotal jeho třetí pokus o sestavení vlády. Radev by nyní měl jmenovat...

16. ledna 2026  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.