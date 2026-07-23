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Macinka potvrdil, že na posty nastoupí velvyslanci v USA, Itálii či při OSN

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  9:46

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Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona Sa’ara účastní česko-izraelského podnikatelského fóra, na němž jsou v české delegaci zastoupeny například společnosti Škoda Auto, Česká zbrojovka z holdingu Colt CZ, STV Group, Excalibur Army ze skupiny CSG či výrobce 3D tiskáren Prusa Research. (14. července 2026) | foto: MZV ČR

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizaci spojených národů (OSN). První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna. Další pak do konce léta.

Macinka při odletu na návštěvu Chorvatska uvedl, že někteří noví velvyslanci ještě čekají na souhlas s působením v dané zemi, například v Egyptě. Takzvaný agrément naopak podle ministra vydala pro nového českého velvyslance například i Indie.

Velvyslancem v USA se stane dosavadní velvyslanec při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. V OSN by ho měl nahradit končící poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Vláda v pondělí projednala jeho rezignaci na funkci poradce, skončit v ní má k 9. srpnu.

Utajovaný seznam nových velvyslanců: Kmoníček k OSN, Beran do Švýcarska

Přeobsazení postů je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). V lednu rozhodnutí zrušil kabinet Andreje Babiše (ANO), nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvili na čtyřech změnách.

Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkají Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Novinářům dnes ministr řekl, že změny chce oznámit šířeji, až bude mít informace v ucelené podobě.

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