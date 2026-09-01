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Jednání V4 s Japonskem i unijní zasedání. Macinka odlétá na Slovensko a do Irska

Tomáš Ratner
  6:00

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou Schillerovou na jednání o státním rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Od našeho zpravodaje na Slovensku - Ministr zahraničních věcí Petr Macinka odlétá na Slovensko a do Irska. V úterý se ve slovenském Tomášově zúčastní společného jednání šéfů diplomacií Visegrádské čtyřky s japonským ministrem zahraničí Tošimicu Motegim. Ze Slovenska následně zamíří do irského Wicklow na tradiční neformální zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie.

První zastávkou české delegace bude Slovensko, kde se v úterý uskuteční jednání V4 s Japonskem. Kromě společného jednání o regionální i globální spolupráci má Macinka na programu také samostatnou bilaterální schůzku se svým japonským protějškem Motegim.

Důraz na posilování Visegrádské čtyřky a hledání strategických partnerství v pondělí vyzdvihl i premiér Andrej Babiš na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Předseda vlády tam označil V4 za silnou strukturu pro hájení zájmů střední Evropy a varoval před ztrátou konkurenceschopnosti i nebezpečnými surovinovými závislostmi, kterým evropský průmysl čelí.

Evropa není v nejlepší formě, varoval Babiš ve Slovinsku. A málo se mluví o míru, řekl

Ze Slovenska se šéf české diplomacie přesune do irského hrabství Wicklow, kde se zúčastní neformálního ministerského zasedání, zvané Gymnich.

Součástí programu v Irsku bude také rozšířená pracovní večeře. K unijním ministrům se u jednacího stolu připojí jejich protějšky z Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Norska, Švýcarska a Islandu.

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Jednání V4 s Japonskem i unijní zasedání. Macinka odlétá na Slovensko a do Irska

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Od našeho zpravodaje na Slovensku Ministr zahraničních věcí Petr Macinka odlétá na Slovensko a do Irska. V úterý se ve slovenském Tomášově zúčastní společného jednání šéfů diplomacií Visegrádské čtyřky s japonským ministrem zahraničí...

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