První zastávkou české delegace bude Slovensko, kde se v úterý uskuteční jednání V4 s Japonskem. Kromě společného jednání o regionální i globální spolupráci má Macinka na programu také samostatnou bilaterální schůzku se svým japonským protějškem Motegim.
Důraz na posilování Visegrádské čtyřky a hledání strategických partnerství v pondělí vyzdvihl i premiér Andrej Babiš na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Předseda vlády tam označil V4 za silnou strukturu pro hájení zájmů střední Evropy a varoval před ztrátou konkurenceschopnosti i nebezpečnými surovinovými závislostmi, kterým evropský průmysl čelí.
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Evropa není v nejlepší formě, varoval Babiš ve Slovinsku. A málo se mluví o míru, řekl
Ze Slovenska se šéf české diplomacie přesune do irského hrabství Wicklow, kde se zúčastní neformálního ministerského zasedání, zvané Gymnich.
Součástí programu v Irsku bude také rozšířená pracovní večeře. K unijním ministrům se u jednacího stolu připojí jejich protějšky z Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Norska, Švýcarska a Islandu.