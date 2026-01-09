Dobrý začátek, ať předá zkušenosti ANO a SPD, hodnotí opozice Macinku na Ukrajině

Opoziční politici doufají, že ministr zahraničí Petr Macinka bude o své osobní zkušenosti z návštěvy Ukrajiny informovat koaliční partnery z hnutí ANO a SPD. Bývalý premiér Petr Fiala za ODS doufá, že cesta změní Macinkův postoj. Politici zároveň upozorňují, že například v Evropském parlamentu hlasují Motoristé dlouhodobě protiukrajinsky.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) při cestě na Ukrajinu (9. leden...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) při cestě na Ukrajinu (9. leden 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) při příjezdu na Ukrajinu (9....
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...
Macinka přijel na návštěvu Ukrajiny v pátek ráno, zahrnovala mimo jiné setkání s tamním šéfem diplomacie Andrijem Sybihou. „Je dobře, že ministr zahraničí Macinka na vlastní oči vidí, co dělá Rusko na Ukrajině. Doufám, že to změní jeho postoj a že o tom bude informovat i vládní kolegy z SPD a ANO,“ uvedl na síti X bývalý premiér Petr Fiala, který patřil k prvním politikům na návštěvě Ukrajiny po začátku ruské invaze v únoru 2022.

Také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek je rád, že Macinka měl možnost situaci na Ukrajině vidět na vlastní oči. „Po návratu očekávám jasný vzkaz: Ukrajině musíme pomáhat všemi prostředky. Jinak ta cesta neměla smysl a je to jen PR,“ napsal Ženíšek. Za dobrý začátek pokládá Macinkovo prohlášení, že Ukrajina udělala v mírových jednáních velké ústupky a teď je to na ruské straně.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného musí mít Česko v otázce bezpečnosti jednoznačný postoj. „Není možné, aby jeden den předseda Poslanecké sněmovny pronesl nechutný projev proti Ukrajině a Ukrajincům a za pár dní se jiný koaliční politik tvářil, že se vlastně nic nestalo,“ napsal na sociální síti X.

Lidovecký poslanec Jan Bartošek pokládá cestu za hezké gesto. „Je ale v protikladu s předchozími protiukrajinskými vyjádřeními Motoristů i s jejich výhradně protiukrajinským hlasováním v Evropském parlamentu,“ konstatoval.

Kyjev udělal ústupky, teď je řada na Rusech, řekl Macinka na Ukrajině

Ženíšek uvedl, že Macinka teď o všem musí informovat koaliční partnery – šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru a předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla zvoleného také za SPD.

Rovněž Bartošek podotkl, že Motoristé a ANO jsou v koalici s Rajchlem a Okamurou. „Ti by byli nejradši, abychom Ukrajinu nechali padnout a Putina zvítězit. Nenechme se oklamat jejich náhlým zájmem o Ukrajinu. Jejich činy dokazují, že straní spíše Putinovi,“ uvedl k Motoristům.

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil Macinkovu cestu za dobrou zprávu. V České televizi konstatoval, že tím Macinka navázal na jeho práci. „Zahraniční politika není tvořena jen gesty a symboly, ale i konkrétní náplní,“ dodal. Ze slov premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše podle Lipavského musí být všem jasné, že Česko v podpoře Ukrajiny polevuje. Podotkl, že vláda navíc nemá jednotnou zahraniční politiku.

Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme

Podle bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je nutné návštěvu hodnotit pozitivně. „Pokud český ministr zahraničních věcí jako svoji druhou zahraniční cestu zvolí návštěvu země napadené ruskou agresí a veřejně vyhlásí, že ‚veze dobrou zprávu, neboť česká muniční iniciativa bude pokračovat‘, je to velmi dobrá zpráva, že zahraniční orientace naší země nebude v souvislosti s brutální ruskou agresí nijak dramaticky změněna,“ napsal.

Ve vzduchu však zůstává obava, jestli Macinka nebude muset záhy natočit nějaké video, ve kterém svým voličům vysvětlí, že to tak nemyslel, dodal Dvořák. Odkazoval při tom na několik videí, která natočil v prosinci ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se šéfem poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou. Zůna v nich vysvětloval některé své dříve vyřčené názory na Ukrajinu a Rusko, které kritizovali voliči či poslanci SPD.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

