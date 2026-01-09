Macinka s Turkem dorazili na Ukrajinu, vlak se opozdil kvůli ruským útokům

Autor: ,
  9:41aktualizováno  10:09
Ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě dorazil na návštěvu Ukrajiny. Součástí delegace je i místopředseda sněmovního zahraničního výboru a motoristický kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek. Macinka dostal na Ukrajinu pozvání od svého protějšku Andrije Sybihy. Rusové v noci opět Ukrajinu tvrdě ostřelovali, což podle mluvčího ministerstva zahraničí způsobilo komplikace při příjezdu delegace.
Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde probral sestavování vlády i Filipa Turka. (20. listopadu 2025)

Rusko oznámilo, že v noci při rozsáhlém útoku na Ukrajinu použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil útok touto raketou v blízkosti hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost a dodal, že o podrobnostech útoku prostřednictvím diplomatických kanálů informuje USA a Evropu. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů v noci na dnešek zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.

Rusové zaútočili na Kyjev, do Lvova vyslali Orešnik. Hrozba pro Evropu, varuje ministr

O útocích Ruska na Ukrajinu mluví ve svých příspěvcích na Instagramu i Filip Turek. „Reálně pekelný stroj. To je přivítání...“ uvedl. „Rusko mě tu uvítalo raketovými útoky, které neprobíhaly úplně daleko od nás, takže nás také zajímá stav mírových jednání,“ uvedl Macinka před cestou.

Macinka také ocenil ukrajinskou snahu vyhovět mírovým požadavkům ze strany USA a Ruska a kritizoval ruskou stranu. „Ukrajina byla v posledních měsících ochotná přistoupit na několik ústupků, což ze strany Ruska neproběhlo,“ uvedl. Macinka se Sybihou podle svých slov domlouval tuto cestu už od doby mezi prosincovými svátky. Je podle něj důležité mít intenzivní kontakty s Ukrajinskou stranou. „Jedna věc je válka, druhá jsou ukrajinští uprchlíci v České republice,“ uvedl.

Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Zemi od začátku ruského agrese v únoru 2022 opakovaně navštívil také bývalý premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel.

