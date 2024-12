Motoristé mají ambice, musí ale opustit Václava Klause, tvrdí politologové

Politolog Aleš Michal doplnil, že vymezení se proti ODS se celým sobotním ustavujícím sjezdem Motoristů vinulo jako červená nit.

Strana Motoristů na svém prvním sjezdu potvrdila mandát předsednictva na další dva roky. Skladba vedení se nemění, zůstává ve složení předseda Petr Macinka a místopředsedové Jiří Barták a Renata Maršíková. Macinka, který je dlouholetým spolupracovníkem exprezidenta a zakladatele ODS Václava Klause, se v projevu vymezil proti levicovým pokrokářům a zeleným ideologům.

Představil také základní desatero ideových východisek strany. Na závěr kongresu řekl, že hlavní ambicí Motoristů v nadcházejících sněmovních volbách je porazit ODS premiéra Petra Fialy.

Několikrát na sněmu zaznělo, že ODS už nereprezentuje klasickou pravici, řečníci se často v projevech vraceli k úspěchům Klausovy vlády, ekonomické transformaci.

„Pro mnoho ze současných budovatelů Motoristů byla ODS dlouho takříkajíc srdeční záležitostí, třeba Boris Šťastný působil dlouho jako její poslanec. Mnoho členů má tak tendenci současnou Fialovu ODS takříkajíc potrestat. A jedním z nástrojů je samozřejmě i volební porážka,“ podotkl Michal.

Takový ambiciózní cíl je podle Kubáčka pochopitelný. „Každá strana, která chce uspět, tak jde zvítězit,“ řekl. Podle něj ale mají Motoristé před sebou jednu velkou metu, a to je odpoutat se od Václava Klause, aby nebyli vnímáni jako prezidentská strana, jako „Václav Klaus revival“.

„Pokud zůstanou jenom stranou, kde si lidé řeknou, že je to Klausova vysněná prezidentská strana, tak to nemusí dobře dopadnout,“ míní. Pro úspěch bude podle něj potřeba prezentovat se jako strana výrazných osobností, pomohlo by, kdyby se jim podařilo oslovit někoho z českého průmyslu. „To by pro ně mohlo být, zvláště pro jejich voliče, hodně atraktivní,“ dodal.

Motoristé chtějí do vlády, hlasy bere Babiš

Zajímavé podle politologů je, jak Motoristé přistupují k případné spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše, kterému předvolební modely dlouhodobě přisuzují přes 30 procent hlasů voličů. Pokud Motoristé ve volbách uspějí, nespokojí se podle Macinky s opoziční rolí a podpoří jenom takovou vládu, jejíž budou součástí.

„Klade si tedy vysoké, ambiciózní cíle. Výsledky ANO a Motoristů budou do jisté míry spojité nádoby - pokud se Andrej Babiš pokusí jako už mnohokrát maximalizovat počet hlasů namísto budování strategického koaličního partnera, může to výsledky Motoristů limitovat,“ upozornil Michal.

Motoristé by podle Kubáčka neposlali do vlády úřednické nominanty, ale své reprezentanty, tedy politické. Míní, že Motoristé nabídnou hnutí Přísaha Roberta Šlachty, s kterým ve společné koalici pro evropské volby získali dva mandáty, „pouze“ místa na své kandidátce.

„A to si nejsem jistý, zda je to adekvátní cesta pro Přísahu,“ řekl. Rozhodnutí, jak se do kampaně zapojí europoslanec Filip Turek, kterému předsednictvo Motoristů udělilo titul čestného prezidenta, přijde podle něj někdy v květnu. „Těsně před nastartováním horké fáze kampaně, počítám, že se Turek rozhodne, jak se zapojí,“ uzavřel.