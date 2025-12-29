Macinka trvá na Turkovi jako ministrovi. Nejde o vládu Petra Pavla, prohlásil

Hrad před týdnem po jednání prezidenta Petra Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
|
Macinka se setká s Turkem a Babišem. Vyjádření Hradu ho zarazilo
Macinka, který kromě ministerstva zahraničí vede dočasně právě ministerstvo životního prostředí, nicméně předpokládá, že Babiš Turka do funkce navrhne a prezident ho poté i přes výhrady jmenuje.
„Jedná se o vládu Andreje Babiše, nejedná se o vládu Petra Pavla. Motoristé mají jasného, jediného kandidáta na ministra životního prostředí, a tím je Filip Turek,“ poznamenal v pondělí v České televizi Macinka.
Na začátku ledna se mají Macinka, Turek a Babiš společně sejít, aby se domluvili na dalším postupu před novoročním obědem prezidenta s předsedou vlády, který se uskuteční 7. ledna. Šéf Motoristů věří, že věc se podaří vyřešit, nebude třeba podávat kvůli Turkovi kompetenční žalobu.
|
Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna
„Pan prezident vyjádřil poměrně jasně svůj názor. Možná tím splnil nějakou svoji osobní povinnost, kterou cítil, že má udělat. Ale dále už je to o tom, jakou vládu chce premiér Babiš a jaká vláda vznikla na základě výsledků voleb,“ dodal Macinka. Kabinet sestavili ANO, SPD a Motoristé.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.