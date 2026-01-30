Macinka se setká se svým slovenským protějškem Tarabou, dorazí i Turek

Tiskového brífinku po jednání obou ministrů se zúčastní také nový vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Turek byl původně kandidátem nové vlády na ministra zahraničí. Když jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat do funkce, Motoristé přišli s rošádou a navrhli Turka na post ministra životního prostředí a Petra Macinku na ministra zahraničí.
Prezident ale odmítá Turka jmenovat do jakékoliv ministerské funkce. Macinka tak řídí dvě ministerstva, pro Turka bylo vytvořeno místo zmocněnce. Podle dřívějších vyjádření Macinky má Turek kancelář právě v budově ministerstva životního prostředí a práci vykonává bez nároku na odměnu.
Turek má podepsanou příkazní smlouvu, zmocněnce dělá bez odměny, řekl Macinka
Slovák Taraba se v titulcích slovenských médií několikrát objevil jako člověk, který zlehčuje evropské klimatické cíle a blokuje rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména větrné energie. Několikrát přitom prosazoval kontroverzní projekty a například odpůrce stavby spalovny na Kysucích označil dle serveru Aktuality.sk za „skupinu parazitů“.
V minulosti se objevil na kandidátce krajně pravicové ĽSNS extremisty Mariana Kotleby. Ve volbách 2023 kandidoval na listině Slovenské národní strany (SNS) Andreje Danka. Do povědomí se dostal mimo jiné i tím, že zlehčoval onemocnění covid-19 a varoval před očkováním kvůli údajné hrozbě ztráty plodnosti. Kritizoval obranné dary pro Ukrajinu.
Do čela Tatranského národního parku jmenoval Petera Olexu, který byl v roce 2014 odsouzen za pytláctví. Později Olexa rezignoval. Taraba také prosadil zrušení celoroční ochrany vlka a uzákonil jeho lov. Povolil i odstřel medvědů a bobrů.