Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ministr Macinka navštíví USA, promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN

Autor: ,
  17:01
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se také s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem či se svými protějšky z Číny, Pákistánu, Ázerbájdžánu a Bahrajnu.
Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) se během své návštěvy USA...
Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj konference v Mnichově sešel s...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří ministr zahraničních věcí Petr...
Petr Macinka (Motoristé) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)
15 fotografií

Následně zamíří do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy v Bílém domě, Pentagonu a na ministerstvu zahraničí. O Macinkově programu dnes informoval Černínský palác.

Ministr oznámil svou návštěvu USA na tiskové konferenci v polovině května. Z Česka odcestoval dnes, cesta je podle ministerstva naplánovaná do čtvrtka. Macinka byl ve Spojených státech už v únoru, i tehdy vystoupil na půdě OSN, mimo jiné na mimořádném zasedání Valného shromáždění u příležitosti čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. Promluvil i na jednání Rady bezpečnosti, kde vyzval Rusko, aby zastavilo válku a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti.

Nová debata Václava Moravce: potíže na startu, pak Macinka hájil sebe i Klempíře

V únoru se v USA také u příležitosti prvního zasedání Rady míru setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem. S jeho náměstkem Christopherem Landauem pak jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů.

Tentokrát Macinku podle českého ministerstva zahraničí ve Washingtonu čeká několik bilaterálních setkání s vysokými představiteli americké administrativy. Setkat by se měl i s několika největšími americkými investory v České republice.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Opusťte Kyjev, vyzvalo Rusko cizince. Spouští další údery, nazývá je odvetou

Sledujeme online
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou...

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu za ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne....

25. května 2026  13:40,  aktualizováno  17:42

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

Ministr Macinka navštíví USA, promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se také s generálním tajemníkem OSN Antóniem...

25. května 2026  17:01

Zloději ukradli z firmy kovy za 4,6 milionu, stopy chtěli zamést hasicím přístrojem

ilustrační snímek

Několikamilionovou škodu způsobili podle policie čtyři zloději, kteří vnikli v polovině května do areálu jedné ze společností v Beňově na Přerovsku. Ukradeným nákladním autem odtud odvezli palety s...

25. května 2026  16:58

Babiš chce do Vánoc zcela zrušit poplatky ČT. Koalice ale má i druhý návrh

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Premiér Andrej Babiš stále věří, že se ještě do Vánoc vládní koalici podaří kompletně zrušit měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu, jak s tím počítá návrh ministra kultury Oto Klempíře....

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  16:48

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

25. května 2026  10:13,  aktualizováno  16:48

Trest za manipulace se zakázkami. Exředitel správy silnic zaplatí 850 tisíc

Libor Tačner (vpravo), obviněný v kauze bývalého chomutovského primátora Marka...

Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem ústecké krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. K...

25. května 2026  16:47

„Michl mě rozčiluje.“ Babiš vyzval guvernéra ČNB ke snížení úrokových sazeb

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí vyzval guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší...

25. května 2026  16:45

Plaga zastavil kritizované testování žáků. Šéf inspektorů uznal chyby v komunikaci

Ministr školství Robert Plaga přichází na jednání vlády (23. února 2026)

Letošní plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol pobouřilo rodiče, zástupce škol i odborníky. V otázkách se objevovaly dotazy na rodinné poměry dětí nebo zda žáci přemýšleli nad...

25. května 2026  15:14,  aktualizováno  16:42

Čtvrt roku pod drobnohledem lékařů. Nový projekt VZP cílí na lidi s nadváhou či prediabetem

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie...

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) spustí pilotní projekt Prevence na předpis, který má pomoci lidem s nadváhou nebo prediabetem změnit životní styl a předejít rozvoji chronických onemocnění....

25. května 2026  16:26

Muž rozprášil v centru Tokia neznámou látku, přes dvacet lidí hospitalizovali

Hasiči a záchranáři zasahují na u luxusního obchodního domu v prestižní...

V blízkosti luxusního obchodního domu v prestižní tokijské nákupní čtvrti Ginza se u více než 20 lidí objevily bolesti v krku poté, co tam někdo rozprášil neznámou látku. Úřady už incident vyšetřují...

25. května 2026  16:25

Reakce na Sbormistra? Nova zřídila etický panel pro tvorbu dle skutečných událostí

Kateřina Falbrová a Maya Kintera

Pořady inspirované skutečnými událostmi jsou žádané, občas ale mohou nevhodně zasáhnout do soukromí lidí, kterých se týkají. Stalo se to třeba u filmu Sbormistr, kde oběť vymohla soudně zákaz...

25. května 2026  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.