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EU nemá být uzavřeným klubem, řekl Macinka a podpořil členství Severní Makedonie

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  11:15
Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou...

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou Schillerovou na jednání o státním rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr sportu Boris Šťastný a ministr zahraničí (Petr Macinka přicházejí na...
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...
Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
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Český ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek v projevu k severomakedonským velvyslancům zdůraznil českou podporu členství Severní Makedonie v Evropské unii. Cílem podle něj nemají být samotná přístupová jednání, ale silná Severní Makedonie s konkurenceschopnou ekonomikou, silnými institucemi či důvěrou veřejnosti.

Úspěch balkánské země je podle ministra v českém národním zájmu, protože stabilní, bezpečná a prosperující Severní Makedonie posílí Evropu. „Věříme, že Evropská unie potřebuje země, které do ní nevstupují proto, aby se vzdaly své identity, ale aby spolupracovaly s ostatními na obraně svých zájmů a přispívaly ke společné síle Evropy,“ uvedl.

Macinka: Máme dobré vztahy s Bulhary i Severomakedonci, chceme je usmířit

Reformy podle něj nesmí motivovat fakt, že jsou na seznamu požadavků Bruselu, ale jejich skutečný přínos pro samotnou zemi. „Nedělejte kompromisy v reformách, které jsou ve vašem vlastním národním zájmu,“ prohlásil český ministr. Zároveň podle něj musí země trvat na tom, aby EU respektovala své vlastní závazky.

Rozšíření EU se podle Macinky nemá stát záminkou k větší centralizaci a oslabování členských států. „Možná jsou to právě nové členské státy, které mohou do evropské debaty přinést něco, co dnes potřebujeme: větší citlivost k národní suverenitě, demokratické odpovědnosti a legitimním rozdílům mezi evropskými společnostmi,“ dodal. Evropa nemá být uzavřeným klubem, ale společenstvím sebevědomých národů, schopných spolupracovat tam, kde se jejich zájmy shodují, míní.

Severní Makedonie nemusí opakovat české chyby při vstupu do EU, řekl Macinka

Macinka je v Severní Makedonii na dvoudenní návštěvě, ve středu se mimo jiné setkal se svým protějškem Timčem Mucunským. Po jednání uvedl, že Česko by v souvislosti s přístupovým procesem do EU ráda přispělo k utlumení sporu mezi Severní Makedonií a Bulharskem.

Přístupová jednání Severní Makedonie s EU začala v roce 2022. Země při snaze o vstup do unie čelí blokádě ze strany Bulharska, které po ní vyžaduje ústavní změny. Spor se týká začlenění zmínky o bulharské menšině do severomakedonské ústavy. Kabinet národně-konzervativního premiéra Christijana Mickoského změny dohodnuté předchozí vládní garniturou odmítá.

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