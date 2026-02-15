Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou

  9:25
Ministr zahraničí Petr Macinka si na Mnichovské bezpečnostní konferenci stěžoval, že Evropská unie není založena na přímé demokracii a občané si tak podle něj nemohou zvolit zástupce v Evropské komisi. Oponoval mu šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski s tím, že ani ministři v Česku nejsou přímo zvoleni občany do své funkce. Macinka následně svá slova zmírnil a hájil také politiku Donalda Trumpa.
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski (13. listopadu 2024)
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...
Nemůžeme se ubránit dojmu, že Hillary Clintonová přišla v převleku za Madeleine...
„Řekněte mi, jaké je spojení mezi voličem a Evropskou komisí? Je nějaký volič, který má vliv nad tím, kdo bude třeba polský komisař? Myslím, že tam není žádná spojitost,“ řekl při sobotní panelové diskusi Macinka Sikorskému, který mu odpověděl tím, že zárukou demokratičnosti je vždy zvolený europarlament.

Podle Macinky ale platí, že Evropská komise funguje v mnoha ohledech nezávisle na europarlamentu. „Ve vaší zemi ministři také nejsou přímo voleni, jsou vybráni parlamentem nebo premiérem,“ reagoval na Macinku Sikorski, zatímco mezi oběma ministry seděla Hillary Clintonová.

Americká politička pak ostře zkritizovala současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa za to, že nedostatečně pomáhá Ukrajině, která čelí ruské agresi. Podle Clintonové Trump profituje z utrpení Ukrajinců.

Naopak Macinka Trumpovu politiku hájil a prohlásil, že Ukrajině je potřeba pomáhat, ale Západ se podle něj snaží tuto pomoc zneužívat. „Měli bychom jim pomáhat, ale co vidím u některých na Západě, je tam snaha tuto pomoc zneužít,“ řekl šéf české diplomacie směrem ke Clintonové.

„Moje pozice je blíže k voličům, než jak to má evropský komisař. Neříkám ale, že je Evropská komise nedemokratický systém,“ poznamenal v reakci na slova Sikorského český ministr zahraničí.

Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci

Debaty se vedle Macinky, Sikorského a Clintonové zúčastnil také bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského institutu mezinárodních vztahů.

Redakce iDNES.cz ohledně sobotní panelové diskuse oslovila ministra zahraničí Macinku. Ten však do vydání článku nereagoval.

Sám Macinka jako šéf vládní strany Motoristé sobě řeší situaci, týkající se jmenování ministrů. Český prezident Petr Pavel totiž odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem.

Šéf české diplomacie v návaznosti na to doručil Pavlovi na konci ledna zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. Macinka Pavla v zaslaných zprávách žádal, aby jmenoval ministrem Turka s tím, že jinak dojde k ostrému střetu s Hradem. Pavel tyto zprávy označil za pokus o vydírání a zveřejnil je.

Macinka je bezpečnostní riziko, řekl Kupka. A co Rakušan, vmetla mu Schillerová

Pavel dlouhodobě odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí. Podle prezidenta totiž opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Poukazuje na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.

Český premiér Andrej Babiš po schůzce s Pavlem prohlásil, že Turek nikdy jmenován nebude. Sám prezident pak vyzval vládu, aby předložila jiné jméno.

4. února 2026
