Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sebrat Ukrajincům dávky? Podpoříme jakékoli návrhy na snížení schodku, řekl Macinka

Autor:
  13:30
Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka

Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka
Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka
Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka
Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka
35 fotografií
Motoristé sobě podpoří jakékoli návrhy, které pomohou snížit schodek státního rozpočtu, včetně změny dávek pro Ukrajince. Řekl to v debatě na CNN Prima News předseda strany Petr Macinka. Zrušení dávek pro ukrajinské uprchlíky požaduje hnutí SPD.

„My podpoříme všechny návrhy, které povedou ke snižování schodku rozpočtu, protože ten schodek je tak vysoký, že není čas hrát si na hrdinství. Podpoříme jakékoli návrhy, včetně změny dávek,“ řekl Macinka.

Reagoval tak na slova předsedy SPD Tomia Okamury, který taková opatření prosazuje. „SPD trvá na tom, že není možné, aby Česká republika dávala 20 miliard uprchlíkům,“ řekl Okamura. Premiér Andrej Babiš přitom takové kroky minulý týden popřel. „SPD trvá na tom, že není možné, aby Česká republika dávala 20 miliard uprchlíkům,“ doplnil Okamura.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka za Motoristy sobě na schůzi Sněmovny (11. září 2026)
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Jednali o státním rozpočtu. Schodek ve výši 389 miliard korun je pro nepřijatelný. (3. září 2026)
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Jednali o státním rozpočtu. Schodek ve výši 389 miliard korun je pro nepřijatelný. (3. září 2026)
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Jednali o státním rozpočtu. Schodek ve výši 389 miliard korun je pro nepřijatelný. (3. září 2026)
35 fotografií

Předseda STAN Vít Rakušan upozornil na to, že český pracovní trh ukrajinské pracovníky potřebuje. „Pokud tady operujete dávkami, vy jste čísla za tento rok přestali zveřejňovat, ale příjem na odvodech, které odvedli Ukrajinci předloni, bylo 11,7 miliard,“ argumentoval Rakušan.

Rozpočet se schodkem 389 miliard korun, který představila vláda, je druhý nejvyšší v historii. Ministr obchodu a průmysl Karel Havlíček ho v debatě hájil tím, že jde o proinvestiční rozpočet.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP

„Samozřejmě, že si to uvědomujeme a nejsme rádi za schodek 389 miliard. Ale musíme se podívat na to, v jakém světě žijeme,“ vysvětloval s tím, že rozpočtovou situaci ovlivňuje válka na Ukrajině, kvůli které vzrostly náklady na zbrojení. Negativně se podle něj na rozpočtu podepsala také situace v Hormuzském průlivu.

Motoristé sobě i SPD s takto vysokým schodkem nesouhlasí a podle obou předsedů se budou snažit dále vyjednávat s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem změny.

Podle Okamury by mohlo dojít k dalším změnám například v oblasti školství. „Vidíme tady velký prostor pro zastropování inkluze. Přes 40 tisíc pracovníků v inkluzi, tak na to nejsou peníze,“ uvedl.

Výdaje na humanitární dávku klesají, přibývá zaměstnaných z Ukrajiny, ukazují data

S tím souhlasí i Macinka. Kromě šetření ve školství bude chtít změny i ve zdravotnictví. „Tam dochází podle našeho názoru ke zbytečnému pálení peněz,“ vysvětlil.

Hřib: Pro Babiše peníze vždycky najdete

Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by vláda mohla ušetřit miliardy, pokud by omezila dotace pro Agrofert. „Bylo by nutné systém přestat ohýbat tak, aby fungoval ve prospěch největších hráčů včetně pana Babiše, kterému se skládáme na zisk. Když jde o pana Babiše, tak se vždycky peníze najdou,“ reagoval Hřib.

Vláda podle něj říká, že chce snižovat schodek, přitom podle něj dělá opak. „Děláte dluhy, nemáte je jak zaplatit, zadlužujete budoucí generace a nejde to do investic,“ dodal.

Zemědělský fond dál vyplácí podporu Agrofertu

Schodek by podle něj mohlo snížit například zavedení regulovaného trhu s konopím, které by bylo zatížené daní, nebo zavedení daně na tiché víno.

Předseda ODS Martin Kupka zase vládě vyčetl například znovuzavedení školkovného nebo snížení cen jízdného pro seniory a studenty. Od ledna 2027 totiž začne znovu platit sedmdesátiprocentní sleva na jízdné pro obě zmíněné kategorie.

Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Vláda je při dalším zdražování elektřiny připravena zastropovat ceny, řekl Havlíček

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dorazil za ministryní...

V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. V pořadu Partie v televizi CNN Prima News to dnes uvedl ministr...

13. září 2026  13:44

Pirátský suterén versus cvrlikající Brusel. Podle Vondráčka je střet zájmů „netéma“

Volební sněm hnutí ANO, Radek Vondráček, Andrej Babiš a Alena Schillerová na...

Premiérův střet zájmů, spor o prezidenta i vzestup AfD dominovaly debatě ČT. Poslanec ANO Radek Vondráček odmítl střet zájmů jako „netéma“, opozice však varuje před ztrátou miliard i osekáním role...

13. září 2026  12:46,  aktualizováno  13:32

Sebrat Ukrajincům dávky? Podpoříme jakékoli návrhy na snížení schodku, řekl Macinka

Předseda strany Motoristé sobě a ministr zahraničí Petr Macinka

Motoristé sobě podpoří jakékoli návrhy, které pomohou snížit schodek státního rozpočtu, včetně změny dávek pro Ukrajince. Řekl to v debatě na CNN Prima News předseda strany Petr Macinka. Zrušení...

13. září 2026  13:30

Proměna bývalé pískovny: nová čtvrť mezi městem a přírodou

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Těžba písku a štěrku zanechává v krajině stopu, která tam zůstává i desítky let po tom, co z místa odjede poslední nákladní auto. Vytěžený pozemek, který roky nemá jasné využití - takhle typicky...

13. září 2026  13:22

Kočárek používáte každý den. Co může změnit dobře zvolená vložka?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Při výběru kočárku se většina pozornosti soustředí na konstrukci, kola nebo odpružení. Povrch, na kterém dítě během procházky skutečně sedí, ale často zůstává stranou. Přitom právě dobře zvolená...

13. září 2026  13:16

Lodičky jako základní kousek šatníku – jak vytvořit dokonalý look s džínovými šaty?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hledáš ten správný způsob, jak povznést svůj každodenní outfit na zcela novou úroveň bez zbytečné námahy a dlouhého stání před zrcadlem? Kombinace ležérního denimu a elegantní obuvi představuje...

13. září 2026  13:02

Ruské drony na ukrajinsko-polské hranici vyplašily i Litvu. Vzlétly stíhačky NATO

Sledujeme online
ilustrační snímek

Rusko dnes podniklo dronové útoky mimo jiné u ukrajinských hranic s Polskem a vtáhlo do události i Litvu. Zatímco na ukrajinské straně zasáhly bezpilotní stroje vlak, čerpací stanici a další cíle i...

13. září 2026  9:30,  aktualizováno  13:01

Hledání géniů v Česku. Premianti to často nejsou, ale existují způsoby, jak je najít

Premium
Nadání u dětí se v Česku téměř nevyhledává. Otestovat se mohou děti na Logické...

Nadané děti nemusí být vždy premianty třídy. Někdy nemají výjimečné známky a bez včasného rozpoznání a vhodné podpory zůstávají bez povšimnutí nebo ztrácejí motivaci. Přitom čím dříve se o talentu...

13. září 2026  11:33

ANO oslabilo, ale vede, Motoristé by vypadli. STAN se vzdaluje ODS

Vít Rakušan (Starostové) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026)

Hnutí ANO mírně oslabuje, stále by ale s výrazným náskokem vyhrálo volby. Vyplývá to z předvolebního průzkumu agentury STEM. Druzí by skončili Starostové, kteří přeskočili ODS. Motoristé by se s 4,9...

13. září 2026  11:21

Nezletilý Čech ujížděl policii s kradeným autem. V Německu ho zadrželi

ilustrační snímek

V Německu byl po honičce s policií zadržen sedmnáctiletý Čech, který řídil odcizený automobil značky Audi .Vůz byl podle policie ukraden v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie...

13. září 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cyklista při sjíždění trailové tratě narazil do stromu. Vážně si zranil hlavu i páteř

ilustrační snímek

Cyklista se v sobotu vážně zranil při sjíždění trailové tratě v Malé Morávce na Bruntálsku. Po nárazu do stromu jej do nemocnice přepravil vrtulník.

13. září 2026  10:59

Volby 2026: přehled kandidátů ve městech, termín a vše, co potřebujete vědět

Volby do třetiny Senátu proběhnout druhý a třetí víkend v říjnu 2026.

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října 2026. V pátek 9. a v sobotu 10. října mohou voliči hlasovat o nové podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude...

13. září 2026  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet