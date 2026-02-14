Macinka je bezpečnostní riziko, řekl Kupka. A co Rakušan, vmetla mu Schillerová

Autor:
  12:32
Jaké budou další vztahy vlády s Hradem? Podle ministryně financí Aleny Schillerové má vláda s prezidentem Petrem Pavlem nadále velmi korektní vztahy. Oponoval jí šéf ODS Martin Kupka, který prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka je kvůli svým SMS zprávám bezpečnostním rizikem. „Po těch esemeskách bych ho ve svém kabinetu neměl, je to bezpečnostní riziko,“ řekl Kupka.
Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...

Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (11. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ODS Martin Kupka při projednávání státního rozpočtu na rok 2026 (11....
Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...
Tisková konference poslaneckého klubu ODS. Na snímku u mikrofonu Martin Kupka...
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...
31 fotografií

„Vztahy s našimi koaličními partnery jsou korektní a zcela slušné. Fungujeme dobře i s Hradem a veškeré záležitosti slušně a racionálně komunikujeme,“ uvedla Schillerová v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.

Kupka ale argumentoval tím, že vláda Andreje Babiše působí chaoticky, jelikož slabě reagovala na Macinkovo chování vůči Hradu.

„Je to špatný obraz České republiky i ve světě. Kdybych byl premiér, tak bych Petra Macinku po těch esemeskách ve svém kabinetu neměl, je to bezpečnostní riziko. Takový způsob jednání nepatří do normální politiky,“ řekl Kupka s tím, že očekával Babišovo jasné odsouzení zpráv.

Schillerová následně Kupkův výrok označila za alibistický. „Měli jste tam mnohem horší případy, Víta Rakušana spojeného s Dozimetrem přes své hnutí STAN. Bitcoinovou kauzu dále vyšetřuje policie, kampelička je taky dlouhý příběh... Zameťte si před vlastním prahem,“ prohlásila ministryně financí.

Další dějství kauzy „vydíracích“ esemesek od Macinky: Pavel zamíří na policii

Šéf české diplomacie doručil Pavlovi na konci ledna zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. Macinka Pavla v zaslaných zprávách žádal, aby jmenoval ministrem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka s tím, že jinak dojde k ostrému střetu s Hradem. Pavel tyto zprávy označil za pokus o vydírání a zveřejnil je.

Předseda ODS v diskuzi také připomněl, že Macinka Česko reprezentuje na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kam dorazil i prezident Pavel, společné setkání se ale neplánuje.

„Ta konference je z velké části i byznysová a tímto způsobem dáváme jako Česká republika najevo, že vedení země není jednotné,“ domnívá se Kupka.

Macinka v Mnichově vystoupí po boku Clintonové, setká se s čínským ministrem

Macinka podle oficiálního vyjádření ministerstva zahraničí absolvuje řadu bilaterálních jednání se svými protějšky z Rakouska, Argentiny, Černé Hory, Moldavska, Slovinska, Indie a několika dalších zemí. Jednat bude rovněž s ministrem zahraničních věcí Číny.

Prezident Pavel na konferenci vystoupí v hlavním programu na téma populismus a zúčastní se panelu k Ukrajině. Také absolvuje bilaterální jednání a zúčastní se literárního večera pořádaného jako předvoj Frankfurtského knižního veletrhu, informovala o tom ve čtvrtek kancelář prezidenta.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Macinka je bezpečnostní riziko, řekl Kupka. A co Rakušan, vmetla mu Schillerová

Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...

Jaké budou další vztahy vlády s Hradem? Podle ministryně financí Aleny Schillerové má vláda s prezidentem Petrem Pavlem nadále velmi korektní vztahy. Oponoval jí šéf ODS Martin Kupka, který...

14. února 2026  12:32

USA dle Rubia patří k Evropě, pochybuje o Rusku. Podepisuji, chválil ho Macinka

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)

Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl v sobotu americký ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci. USA jsou podle něj připraveny napravit minulé chyby a budovat nový...

14. února 2026  9:18,  aktualizováno  12:05

Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí

Lochkovský tunel uzavřela nehoda kamionu a osobního auta (20.8.2018)

I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...

14. února 2026

TELEVIZIONÁŘ: Michal Pavlíček, rockerská verze jubilanta očima kamaráda

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

Každá škola má své slavné absolventy. Pražské gymnázium Na Vítězné pláni zrodilo přátelství dvou vrstevníků, muzikanta Michala Pavlíčka a filmaře Michala Baumbrucka. Oba také vystudovali FAMU a teď...

14. února 2026

Pošlete osobní údaje kritiků úřadu ICE, žádá Trumpova vláda Metu i Google

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje...

14. února 2026  11:53

Část Česka zasype sníh. Meteorologové varují před sněhovými jazyky

Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30....

Do části České republiky se vrátí sněhová pokrývka. V sobotu večer meteorologové počítají s napadnutím až 10 centimetrů sněhu, výstraha platí na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech....

14. února 2026  11:32

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

14. února 2026

V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu

V Zimbabwe na Valentýna frčí kytice z dolarových bankovek. Prodává je i...

Likvidita jako projev náklonnosti a harampádí jako symbol trvalé lásky. Od kytic vyrobených z dolarových bankovek až po dárky ve tvaru srdce vyrobené z recyklovaného šrotu. Romantika v Zimbabwe...

14. února 2026  10:36

Zbavili jste da Vinciho legendu mužství, kritizují televizi za olympijskou znělku

Vitruviánský muž od Leonarda da Vinciho (13. února 2026)

Italská veřejnoprávní televize Rai čelí kritice za upravenou kresbu Vitruviánského muže od Leonarda da Vinciho v olympijské znělce. Verze díla, kterou používá italská televize, má odstraněné mužské...

14. února 2026  10:10

Seriálový Mozart s asijskými rysy? Ať Amadea klidně hraje třeba Marťan

Premium
Will Sharpe jako Amadeus

Přes čtyřicet let byl filmový Amadeus jenom jeden jediný: obdivovaný, osmioscarový, Formanův. Nyní přibyla britská minisérie, kterou do Česka přinesla streamovací služba SkyShowtime, a vyvolala...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

14. února 2026

Osudová navigační chyba. Pražané usedali k obědu, když začalo bombardování

Rašínovo nábřeží v Praze po náletu 14. února.

Pražané v protektorátu si leteckých poplachů příliš nevšímali. Houkání sirén brali jako znamení, že spojenecká letadla míří bombardovat Německo, a nebezpečí se městu vyhne. V únoru roku 1945 se jim...

14. února 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.