S Českem zdvojnásobíme obchod, tvrdí Saúdové. Macinka v Rijádu nabízí radary

Dopolední část programu byla věnována setkání s federací místních hospodářských komor. Česká republika se zde snaží navázat na ambiciózní saúdský plán reforem známý jako Vize 2030, který představil korunní princ Muhammad bin Salmán.
„Víme, že máme co nabídnout, aby ta Saúdská Arábie byla proměňována i prostřednictvím našich vkladů,“ řekl Macinka novinářům. Ministra doprovází početná delegace, která nabízí modernizační potřeby perské země.
|
Ministr Macinka míří do Saúdské Arábie. Bude řešit ropu a vzájemné investice
Českou stopu by mohly zanechat návrhy a dodávky malých modulárních reaktorů (SMR). Tuzemští experti jsou připraveni během jednoho a půl roku postavit kompletní modulární letiště s kapacitou až milionu cestujících, což koresponduje s nabídkou výrobce letištních technologií TRANSCON.
Do digitalizace a péče o zdraví společnosti se mohou zapojit firmy orientované na inovace, jako je telemedicínská platforma MEDDI hub nebo dodavatelé rehabilitační a zdravotnické techniky PROMA REHA.
Český radar pro Hormuz
Ještě důležitější než civilní sektor je však v současné napjaté situaci bezpečnost. Podle ministra není pro Saúdskou Arábii hlavním tématem prodej dalších barelů ropy, nýbrž bezprostřední hrozba íránských raket a dronů.
„Ty sledovací systémy, které vyvíjí naše společnosti, jsou nejlepší na světě. Nemá to konkurenci, všichni ostatní jsou velmi pozadu. To je něco, co je extrémně zajímá,“ zdůraznil Macinka. Technologie v oblasti detekce a sledování má ve svém portfoliu například skupina OMNIPOL prostřednictvím společnosti ERA.
České radary by navíc mohly najít uplatnění přímo v krizové oblasti Hormuzského průlivu, který Írán blokuje. Ministr potvrdil, že zapojení českých technologií se v současnosti řeší na úrovni vojenských plánovačů Velké Británie a Francie v rámci mezinárodní námořní mise, kde Česká republika nabídla své špičkové sledovací systémy.
Odběr ropy
Odpoledne čeká ministra přesun do Džiddy, kde proběhne politická rovina jednání (G2G). Setká se se svým saúdskoarabským protějškem Fajsalem bin Farhánem Ál Saúdem a také s ministry obrany a energetiky.
Ačkoliv ropa ze Saúdské Arábie představuje zhruba desetinu českého dovozu a pomáhá nahrazovat surovinu z Ruska, Macinka krotí očekávání o jednoduchém nákupu dalších barelů.
|
Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš
„Odběr ropy je realizován přes naše rafinérie vlastně Polskem, takže to asi není úplně na naší vládě. Myslíme si ale, že by mohla být cesta k nějakému strategickému dealu, který by nás mohl trošku pojistit,“ naznačil ministr bez dalších podrobností.
Nepřímo reagoval tak i na kritiku opozice. Bývalý šéf české diplomacie Jan Lipavský totiž Macinkovi před odletem vzkázal, že by měl mířit spíše do Varšavy, jelikož nákup paliv je odpovědností polské státní společnosti PKN Orlen (vlastníka Orlen Unipetrol). Energetická bezpečnost navíc podle Lipavského byla už vyřešena rozšířením ropovodu TAL.
Pro Macinku je cesta do Saúdské Arábie dalším krokem v diplomatickém jednání na Blízkém východě. Minulý týden jednal v Izraeli a začátkem týdne řešil důsledky konfliktu na půdě EU v Lucemburku. Výsledky politických schůzek v Džiddě by měl Macinka během čtvrtečního večera.