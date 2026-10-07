Informaci redakci iDNES.cz potvrdil následně i mluvčí Ochranné služby Policie ČR Tomáš Procházka. „Podcastový rozhovor byl soukromým programem chráněné osoby, přičemž Ochranná služba Policie České republiky předem nedisponovala informacemi o místě a průběhu jeho konání, což omezilo možnosti přípravy bezpečnostního opatření,“ upozornil.
„Částečné nedostatky byly shledány v taktickém postupu policisty, který dostatečně nezohlednil konkrétní okolnosti na místě a nevyužil oprávnění směřující ke zjištění totožnosti moderátora podcastu,“ připustil ve vyjádření pro iDNES.cz Procházka.
Kriticky se o postupu příslušného policisty vyjádřil také ředitel policejní ochranné služby Koníř. „Jsem přesvědčený o tom, že příslušník měl projevit vyšší míru asertivity. Když viděl, že je tam maskovaná osoba, tak podle závěru vnitřní kontroly ji měl ztotožnit. Aby náš ochránce věděl, koho má chráněná osoba před sebou a co je to za člověka. Takticky to nebylo dotažené,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Koníř.
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Podle závěrů prověrky se však nejedná o porušení služebních předpisů, a policistu tudíž žádný postih nečeká. „Provedeným šetřením nebylo zjištěno přímé ohrožení bezpečnosti chráněné osoby,“ dodal Procházka.
Podle mluvčího chce však ochranná služba zkušenost využít jako ponaučení a podobné situace plánuje zařadit i do výcviku svých zaměstnanců.
Procházka také zdůraznil, že bezpečí ministra Macinky bylo po celou dobu zajištěné. „Po celou dobu byl na místě přítomen osobní ochránce, který před započetím rozhovoru provedl základní úkony směřující k zajištění bezpečnosti chráněné osoby,“ míní.
Rozhovor, který Petr Macinka poskytl jednomu ze členů skupiny Detektivní Parta Vojtěchu Pšenákovi v domnění, že se jedná o anonymního internetového pisatele Thomase Pauknera, vyvolal pozdvižení začátkem září.
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Macinku kritizovali zejména zástupci opozice, kteří mimo jiné upozorňovali na možná bezpečnostní rizika pro celou republiku. „Ten samý člověk, co má reprezentovat Česko v zahraničí, se tak nechal nachytat partou internetových trollů. Neuvěřitelný bizár, to je normálně na ručník,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.
V místnosti byly podle Detektivní Party makety střelných zbraní a věrohodná atrapa nástražného výbušného systému připevněná pod stolem, u kterého ministr seděl. Za závěsem se měli nacházet další lidé. Pokud by šlo o skutečného útočníka, mohl by tak ministr kvůli podobnému postupu čelit vážnému nebezpečí.
Sám ministr následně vydal prohlášení, ve kterém popřel, že by šlo z jeho strany o omyl. „Zakuklený pan Pšenák se sice snažil vypadat jako Thomas Paukner, ale i tak by ty jeho ‚vysportované‘ obrysy a typický kňouravý projev nepoznal jen člověk úplně slepý a hluchý,“ uvedl Macinka.