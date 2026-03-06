Írán se chová nepřátelsky, řekl Macinka a povolal velvyslance zpět do vlasti

„V souvislosti s íránskými nepřátelskými a nevyprovokovanými akcemi vůči zemím Zálivu, které nejsou součástí konfliktu, a také proti dalším našim partnerům a spojencům, rozhodl ministr zahraničních věcí o povolání velvyslance ČR v Teheránu ke konzultacím do ústředí,“ uvedl mluvčí.
Česko podobně postupovalo například v roce 2022, kdy po invazi na Ukrajinu tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský povolal na konzultace velvyslance v Rusku a Bělorusku. Tento krok ale neznamená přerušení diplomatických vztahů. „Velvyslanectví ČR v Teheránu zůstává nadále funkční pod vedením chargé d’affaires,“ podotkl Čörgö.
Kariérní diplomat Grepl působí v Teheránu od loňského roku. V minulosti byl velvyslancem v Číně, Malajsii, Thajsku i ve Vietnamu. Na ústředí řídil také odbor států Asie a Pacifiku či sekci mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno minulého týdne. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.