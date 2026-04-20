Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

To, že se Macinka chystá k Saúdům, prozradil novinářům před jednáním vlády jeho kolega, čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek.
Saúdská Arábie má podle Babiše obrovské těžební kapacity ropy a česká vláda má nápady, jak se zemí spolupracovat. Existuje podle něj konkrétní návrh v souvislosti se stabilními dodávkami pohonných hmot.
O energetické bezpečnosti Babiš jednat i na vrcholné schůzce Evropské unie. Upozornil, že unie je významně závislá na dovozu ropy i zemního plynu. Řekl, že poslal evropským lídrům dopis s návrhy, jak by měla unie na dopady konfliktu na Blízkém východě reagovat. Víc konkrétní ale nebyl.
Macinka v regionu Blízkého východu minulé úterý navštívil Izrael, kde jednal s ministrem zahraničí Gideonem Saarem, premiérem Benjaminem Netanjahuem i prezidentem Isaacem Herzogem.
Do země zavítal v době aktuálního konfliktu poté, co Spojené státy americké a Izrael 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě podnikl údery v okolních arabských zemích. Írán také blokuje přepravu ropy a zemního plynu, což zvyšuje ceny ropy a paliv ve světě, včetně Česka.