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Postoj vlády ohledně summitu je v rozporu s ÚS, řekl Pavel. Vyzval Babiše k jednání

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  16:07aktualizováno  16:19
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie (EBU). (24. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...
Prezident Petr Pavel po příjezdu na Velkou cenu České republiky v Brně.
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
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Způsob, jakým se vláda staví k účasti prezidenta na summitu NATO, je podle Petra Pavla v rozporu s Ústavním soudem. Postupovat by podle něj měla dle dosavadních zvyklostí, dokud soud nerozhodne. Tedy tak, aby prezident jako hlava státu měl možnost zastupovat Českou republiku v pozici vedoucího národní delegace,“ uvedl.

„Ústavní soud uložil vládě – kromě zřízení potřebné akreditace – aby se zdržela jednání, kterým by účast prezidenta a jeho doprovodu bránila nebo ji ztěžovala,“ uvedl Pavel na síti X.

Vláda by tak podle něj měla postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud nerozhodne. „Tedy tak, aby prezident jako hlava státu měl možnost zastupovat Českou republiku v pozici vedoucího národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady. Stejně jako v minulosti, kdy českou delegaci vedli čeští prezidenti,“ dodal.

Babiš povede delegaci na summit NATO. Pavel poletí, ale v jiném letadle

Babiše vyzval k dialogu

„Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi,“ napsal Pavel. Premiér Andrej Babiš (ANO) by si podle tohoto řešení měl vybrat jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu, druhé by absolvoval prezident.

I přes nevstřícné kroky ze strany vlády je však připraven hledat řešení. „V zájmu zachování důstojné reprezentace naší země vyzývám předsedu vlády k dialogu o uspořádání účasti české delegace na nadcházejícím summitu v Ankaře,“ uvedl směrem k premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Delegaci na summit NATO povede Babiš, řekl Macinka. V debatě urážel Pavla

Vláda Andreje Babiše potvrdila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. V čele delegace bude ale premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své účasti,“ řekl po jednání kabinetu Babiš. V zájmu České republiky podle něj je, aby spor o účast na summitu NATO nepokračoval. Pavel nepoletí s členy vlády, ale jiným vládním speciálem.

„Ministr Macinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí Ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod, takže jsme zcela vyhověli tomu, pro mě aspoň nepochopitelnému a neobvyklému rychlému rozhodnutí Ústavního soudu,“ řekl předseda vlády. Zkouší ještě přesvědčit Pavla, aby si cestu do Ankary rozmyslel.

Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident

Ústavní soud předběžným opatřením ve středu nařídil vládě, aby byl prezident součástí delegace na summit NATO, hlasování ale nebylo jednomyslné. Samotnou kompetenční žalobu, kterou prezident podal minulý týden, soud teprve posoudí. Vláda předtím rozhodla, že Pavel na summit nepojede. Prezident argumentoval tím, že vláda mu tímto zamezuje ve výkonu ústavních pravomocí, předběžné soudní opatření proto uvítal.

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