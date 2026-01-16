Pohrdá prezident Sněmovnou? Ať si vezme ještě čas na rozmyšlenou, řekl Macinka

„Já to zatím vnímám, že to je vyjádření tiskového mluvčího pana Víta Koláře. Pan prezident je na Ukrajině, tak nevím, jak moc měl možnost nad tím přemýšlet,“ řekl Macinka v pátek pro Český rozhlas Radiožurnál.
Pavlova kancelář v reakci na přijaté usnesení Sněmovny, aby prezident dodržoval Ústavu při jmenování ministrů, v pátek odpoledne sdělila, že prezident přijaté usnesení bere na vědomí.
Usnesení navrhl ministr sportu za Motoristy Boris Šťastný, pro které hlasovalo 101 ze 183 přítomných poslanců, výhradně z vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Koalice prosadila usnesení, ať Pavel dodržuje Ústavu při jmenování ministrů
„Prezident republiky vede jednání o členech vlády výhradně s předsedou vlády. Premiérovi své argumenty k nejmenování navrženého kandidáta sdělil a považuje je za dostatečně odůvodněné a nerozporné s Ústavou a ústavními zvyklostmi. Poslanecká sněmovna může v dané věci zaujímat stanoviska, je to její nezadatelné právo, ale nemůže prezidentu republiky ukládat povinnosti ani stanovovat, jakým způsobem má postupovat,“ napsal do tiskové zprávy odbor komunikace Hradu.
Šéf Motoristů je nicméně toho názoru, že Pavel zřejmě potřebuje ještě čas na rozmyšlenou.
„Já bych panu prezidentovi rád dopřál trochu času si to ještě rozmyslet a zamyslet se nad tím, protože on se teď dostává do situace, že významné ústavní instituce stojí teď proti němu,“ domnívá se Macinka.
K tomu podotkl, že Pavel neprojevuje dostatečný respekt k Poslanecké sněmovně jako k instituci. „Nevím, jestli bude pohrdat i dolní komorou českého parlamentu,“ řekl Macinka.
Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek
„Dolní komora českého parlamentu pana prezidenta vyzvala k tomu, aby něco učinil a snažila se mu přes toto usnesení říct: pane prezidente, vy tady nejste od toho, abyste posuzoval vhodnost kandidátů do vlády, vy jste tady od toho, abyste jmenoval, abyste posuzoval vhodnost premiéra, zatímco ten premiér si vybírá své ministry. Jsme to my, Poslanecká sněmovna, která posuzuje tu vládu a tím, že ji buď dá důvěru nebo nedá důvěru a tato Sněmovna, která dala důvěru naší vládě, tak zároveň ještě ve stejný moment sdělila tento vzkaz panu prezidentovi,“ prohlásil šéf diplomacie.
Vláda v pondělí schválila, že Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
„Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl Babiš po jednání vlády. „Toto není ústavní, ale technické řešení,“ vysvětlil tehdy Macinka, který je pověřený řízením ministerstva životního prostředí.
Fakticky bude resort životního prostředí dál řídit Macinka společně s náměstky. Řekl, že bude konzultovat svá rozhodnutí také s Turkem, který stále nevzdal to, že se stane ministrem životního prostředí.
Macinka dnes v rozhlase řekl, že Turek bude práci zmocněnce pro klima vykonávat nejspíš bezplatně. Určitě nepůjde o pracovní poměr a možná nebude nutná ani dohoda, řekl.
Prezident Pavel je přesvědčen, že Turek ve vládě v žádné pozici být nemá.