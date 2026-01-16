Pohrdá prezident Sněmovnou? Ať si vezme ještě čas na rozmyšlenou, řekl Macinka

Autor:
  18:50
Ministr zahraničí Petr Macinka naznačil, že odpověď Hradu na sněmovní usnesení vyzývající prezidenta, aby bez odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu premiérem navrženi, mohla vzniknout bez vědomí prezidenta. Petr Pavel prostřednictvím své kanceláře vzkázal, že v pátek přijaté usnesení na jeho postoji k Filipu Turkovi nic nemění.
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...
20 fotografií

„Já to zatím vnímám, že to je vyjádření tiskového mluvčího pana Víta Koláře. Pan prezident je na Ukrajině, tak nevím, jak moc měl možnost nad tím přemýšlet,“ řekl Macinka v pátek pro Český rozhlas Radiožurnál.

Pavlova kancelář v reakci na přijaté usnesení Sněmovny, aby prezident dodržoval Ústavu při jmenování ministrů, v pátek odpoledne sdělila, že prezident přijaté usnesení bere na vědomí.

Usnesení navrhl ministr sportu za Motoristy Boris Šťastný, pro které hlasovalo 101 ze 183 přítomných poslanců, výhradně z vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Koalice prosadila usnesení, ať Pavel dodržuje Ústavu při jmenování ministrů

„Prezident republiky vede jednání o členech vlády výhradně s předsedou vlády. Premiérovi své argumenty k nejmenování navrženého kandidáta sdělil a považuje je za dostatečně odůvodněné a nerozporné s Ústavou a ústavními zvyklostmi. Poslanecká sněmovna může v dané věci zaujímat stanoviska, je to její nezadatelné právo, ale nemůže prezidentu republiky ukládat povinnosti ani stanovovat, jakým způsobem má postupovat,“ napsal do tiskové zprávy odbor komunikace Hradu.

Šéf Motoristů je nicméně toho názoru, že Pavel zřejmě potřebuje ještě čas na rozmyšlenou.

„Já bych panu prezidentovi rád dopřál trochu času si to ještě rozmyslet a zamyslet se nad tím, protože on se teď dostává do situace, že významné ústavní instituce stojí teď proti němu,“ domnívá se Macinka.

K tomu podotkl, že Pavel neprojevuje dostatečný respekt k Poslanecké sněmovně jako k instituci. „Nevím, jestli bude pohrdat i dolní komorou českého parlamentu,“ řekl Macinka.

Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek

„Dolní komora českého parlamentu pana prezidenta vyzvala k tomu, aby něco učinil a snažila se mu přes toto usnesení říct: pane prezidente, vy tady nejste od toho, abyste posuzoval vhodnost kandidátů do vlády, vy jste tady od toho, abyste jmenoval, abyste posuzoval vhodnost premiéra, zatímco ten premiér si vybírá své ministry. Jsme to my, Poslanecká sněmovna, která posuzuje tu vládu a tím, že ji buď dá důvěru nebo nedá důvěru a tato Sněmovna, která dala důvěru naší vládě, tak zároveň ještě ve stejný moment sdělila tento vzkaz panu prezidentovi,“ prohlásil šéf diplomacie.

Vláda v pondělí schválila, že Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.

Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi

„Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl Babiš po jednání vlády. „Toto není ústavní, ale technické řešení,“ vysvětlil tehdy Macinka, který je pověřený řízením ministerstva životního prostředí.

Fakticky bude resort životního prostředí dál řídit Macinka společně s náměstky. Řekl, že bude konzultovat svá rozhodnutí také s Turkem, který stále nevzdal to, že se stane ministrem životního prostředí.

Macinka dnes v rozhlase řekl, že Turek bude práci zmocněnce pro klima vykonávat nejspíš bezplatně. Určitě nepůjde o pracovní poměr a možná nebude nutná ani dohoda, řekl.

Prezident Pavel je přesvědčen, že Turek ve vládě v žádné pozici být nemá.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Kde v Praze vraždil Straka. Poprvé kousek od domova, podruhé pár metrů od rodičů oběti

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Seriál Metoda Markovič: Straka je postavený na skutečných událostech z roku 1985. V Praze řádil sériový vrah žen, později se mu říkalo spartakiádní. První těžký zločin spáchal poblíž svého domova v...

16. ledna 2026

Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor

Aktualizujeme
Ilustrační snímek

V Doubravici nad Svitavou na Blanensku v pátek odpoledne vlak srazil a usmrtil ženu, která přebíhala přes přejezd. Kvůli neštěstí se zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou....

16. ledna 2026  18:58

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Pohrdá prezident Sněmovnou? Ať si vezme ještě čas na rozmyšlenou, řekl Macinka

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Ministr zahraničí Petr Macinka naznačil, že odpověď Hradu na sněmovní usnesení vyzývající prezidenta, aby bez odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu premiérem navrženi, mohla vzniknout bez vědomí...

16. ledna 2026  18:50

Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají

Stan v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát...

Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil v pátek ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že...

16. ledna 2026  18:28

Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.

16. ledna 2026  18:16

Uvalíme cla na země, které nepodpoří můj plán převzít Grónsko, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil uvalením cel na země, které nepodpoří jeho plán převzít Grónsko. Napsala to agentura Reuters. Šéf Bílého domu opakovaně prohlašuje, že Spojené státy...

16. ledna 2026  18:08

Složitá íránská partie. Proč Trump vyčkává s úderem a Izrael tajuplně mlčí

Premium
Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...

Americký prezident Donald Trump se podle zákulisních informací rozhodl zatím vyčkat s možnou vojenskou akcí proti Íránu. Nechce zabřednout do vleklé války a jeho poradci mu radili, že Spojené státy v...

16. ledna 2026

Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly

Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)

Oficiální pozvání od premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše k jednání by mladé poslankyně Pirátů, které předseda vlády ve čtvrtek lákal ve Sněmovně, přijaly. Nejostřeji na Babišovo vystupování při...

16. ledna 2026  17:28,  aktualizováno  17:56

Hrozilo, že si Darmovzala nechají, Macinka popsal jednání s Venezuelou

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Spolu s českým občanem Janem Darmovzalem přepraví armádní speciál z Venezuely do Prahy dalších šest propuštěných vězňů jiných národností, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka. Půjde o šest lidí...

16. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  17:44

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

15. ledna 2026  20:21,  aktualizováno  16. 1. 17:42

Rakušan se do vedení Sněmovny nedostal. Zneužíval vnitro, tvrdí Okamura

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanci v tajné volbě nezvolili v prvním kole čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem byl přitom předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ke zvolení potřeboval...

16. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  17:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.