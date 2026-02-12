Macinka vystoupí na konferenci s Clintonovou a s polským ministrem zahraničních věcí Radoslawem Sikorským ve společném panelu nazvaném Rozkol Západu se Západem: Co zbývá ze společných hodnot.
Ministerstvo dále sdělilo, že Macinka absolvuje řadu bilaterálních jednání se svými protějšky z Rakouska, Argentiny, Černé Hory, Moldavska, Slovinska, Indie a několika dalších zemí. Jednat bude rovněž s ministrem zahraničních věcí Číny.
Dále má ministr na programu setkání s ministrem vnitra Spolkové republiky Německa Alexandrem Dobrindtem a jednání s ředitelem skupiny Schwarz Group, která v České republice provozuje obchodní řetězce Kaufland a Lidl, Gerdem Chrzanowskim.
Macinka se také setká s výkonným ředitelem American Jewish Committee Theodorem Eliotem Deutchem. Resort dále uvedl, že si ministr cení možnosti hovořit s představitelkou běloruské demokratické opozice Svjatlanou Cichanouskou.
Pavel promluví o Ukrajině i populismu
Kromě ministra Macinky se konference v Mnichově zúčastní také ministr obrany Jaromír Zůna a prezident Petr Pavel. Ten vystoupí v hlavním programu na téma populismus a zúčastní se panelu k Ukrajině. Také absolvuje bilaterální jednání a zúčastní se literárního večera pořádaného jako předvoj Frankfurtského knižního veletrhu, informovala kancelář prezidenta.
Součástí programu prezidenta jsou rovněž bilaterální setkání s vybranými prezidenty, premiéry, se senátory či zástupci byznysu. Na okraj konference poskytne rozhovory BBC a časopisu The Atlantic.
Na konferenci přijedou desítky prezidentů a premiérů, mimo jiné německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americkou delegaci povede ministr zahraničí Marco Rubio.
Konference se bude tradičně konat od 13. do 15. února v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Věnovat se bude bezpečnostním otázkám v euroatlantickém prostoru, ale stejně jako v posledních letech i mimo něj. Podle šéfa konference Wolfganga Ischingera bude letošní ročník zásadní pro transatlantické vztahy.