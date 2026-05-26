Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Macinka v OSN vyzval velmoci k omezení moci. Připomněl limity i malé státy

Autor:
  20:25
Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl dnes český ministr zahraničí Petr Macinka v projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Macinka také uvedl, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.

Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o prohloubení ekonomické spolupráce. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka. (20. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Historie nás učí, že velké konflikty nezačínají jen agresí. Začínají také chybným odhadem, ztrátou komunikace a přesvědčením, že ostatním už není třeba naslouchat,“ prohlásil ministr zahraničí ve svém projevu a dodal, že velmoci potřebují slyšet, jak zbytek světa vnímá jejich činy. „Malé státy často vidí důsledky velkých rozhodnutí dříve než samotné velmoci,“ uvedl Macinka.

Šéf české diplomacie také připomněl historickou zkušenost střední Evropy se světem, v němž přestávají platit pravidla mezi mocnostmi. „Je to svět, ve kterém menší státy přestávají být subjekty dějin a stávají se pouze prostorem, kterým dějiny procházejí,“ doplnil.

Nová debata Václava Moravce: potíže na startu, pak Macinka hájil sebe i Klempíře

Ve svém projevu ministr zahraničí zmínil, že OSN nebyla vytvořena k vybudování dokonalého světa, ale aby zabránila tomu nejhoršímu. Podle něj navzdory nedokonalosti této organizace, jejíž struktury odrážejí realitu roku 1945, nikoli reality dnešní doby, nemusí být její alternativou lepší svět. Zároveň dodal, že OSN je důležitá, protože ve světě ovládaném mocí dává malým státům možnost vyjádřit svůj názor.

Macinka také zmínil, že Charta Organizace spojených národů vznikla ze zkušenosti, že civilizace, které odmítnou omezit vlastní moc, směřují ke katastrofě. Podle něj svět potřebuje velmoci, které jsou zdrženlivé, respektující ostatní a schopné naslouchat. „Schopnost akceptovat omezení vlastní moci zůstává jednou ze základních podmínek míru mezi národy,“ dodal ministr.

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Poslanci sníží odvody OSVČ. ODS je zvýšila, teď otočila a je také pro

Přímý přenos
Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas a Martin Kupka. (5. března...

Poslanecká sněmovna projednává návrh, který sníží sociální odvody pro osoby samostatně výdělečně činné, jak se dohodla vládní koalice. Poslanci návrh už jednou schválili, Senát jim ho ale vrátil. Je...

26. května 2026,  aktualizováno  21:25

Francouzi řeší ovlivňování voleb cizí mocností. Rusům do „zelí“ vlezl někdo jiný

Ve Francii začalo první kolo komunálních voleb. (15. března 2026)

Prokuratura v Paříži v úterý oznámila, že prošetřuje možné zásahy do březnových komunálních voleb ze strany zahraničního státu. A nejedná se přitom o Rusko, které je z těchto praktik v posledních...

26. května 2026  20:53

Ať Babiš zveřejní nastavení svěřenského fondu, chtěla ve Sněmovně opozice

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Opozice ve Sněmovně vytýkala v úterý premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi, že stále nevyřešil svůj střet zájmů. Babiš pro ČTK uvedl, že ho vyřešil daleko nad rámec českých i evropských...

26. května 2026  13:39,  aktualizováno  20:52

Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Barbaru Marii Willi. Vyhověl tak dubnovému návrhu akademického senátu, který vedení školy kritizoval kvůli nefunkčnímu...

26. května 2026  15:34,  aktualizováno  20:39

Trump zvedl strop pro uprchlíky. Více míst získali bílí Jihoafričané

Americká pohraniční stráž hlídá hranici s Mexikem. (6. června 2024)

Americký prezident Donald Trump zvýšil letošní strop pro přijímání uprchlíků o 10 tisíc míst, aby do země mohlo přijít více bílých Jihoafričanů. Vyplývá to z prezidentského rozhodnutí z 21. května.

26. května 2026  20:29

Macinka v OSN vyzval velmoci k omezení moci. Připomněl limity i malé státy

Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o...

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl dnes český ministr zahraničí Petr Macinka v projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Macinka...

26. května 2026  20:25

Senát za 30 let existence obhájil svůj význam, je pojistkou ústavnosti, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Senát podle prezidenta Petra Pavla za 30 let existence svůj význam opakovaně a přesvědčivě obhájil – je pojistkou ústavnosti. O posílení pravomocí by usilovat neměl, zároveň by měl ale střežit, aby...

26. května 2026  20:05

Do české muniční iniciativy přispívá polovina zemí oproti loňsku, sdělil Pavel

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu, z loňských 18 na současných devět. Napsal to v úterý deník Financial Times s odvolání na prohlášení českého prezidenta...

26. května 2026  15:17,  aktualizováno  19:56

Těžká brigáda je kritická, naléhá velitel NATO. Vyzval Česko k nové superschopnosti

Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich (uprostřed) s náčelníkem...

Vybudování těžké obrněné brigády je pro Českou republiku kriticky důležitým úkolem, uvedl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich. Chválí Česko za pořízení letounů F-35 a muniční...

26. května 2026  18:03,  aktualizováno  19:18

Tropy prohlubují sucho, které už škodí. Zaprší, ale až příští týden. Tedy možná

Ilustrační snímek

Tropy dorazily do Česka letos dřív, než odborníci očekávali. První tropický den u nás nastává v průměru 30. května, tentokrát to bylo o týden dříve. A zatímco jindy bývá první tropický den naměřen...

26. května 2026  18:58

„Ebolu si vymysleli běloši.“ V konžské válce s epidemií se otevřela druhá fronta

Zdravotníci převážejí pacienta z centra pro léčbu eboly v Butembo do běžné...

Zdravotníci v Kongu nyní čelí dvojí hrozbě: nejen šíření epidemie eboly, ale i rostoucí nedůvěře obyvatel, kteří zpochybňují skutečné příčiny nemoci. Důvěru je obzvlášť obtížné získat mezi lidmi...

26. května 2026  18:39

Ukrajinci škrtí ruský koridor na Krym. Udělali z něj cestu smrti

Premium
Následky ukrajinských dronových útoků na ruskou silnici R-280 spojující Rostov...

Ruští vojenští experti bijí na poplach. Ukrajinské drony totiž neničí jen rafinerie a ropné terminály v hlubokém týlu, ale také cisterny a náklaďáky na silnicích mířících přes okupovaná teritoria...

26. května 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.