Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Paní Macinková mě seřvala. Ministr zahraničí se omluvil za výrok o mužatkách

Matyáš Müller
  16:41aktualizováno  16:46
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie3

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) během voleb na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. (9. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) se omluvil za své výroky na adresu ruských hokejistek, které nazval v televizní debatě „mužatkami“. Manželka ho prý doma „seřvala“ za tento výrok, který vzbudil ostrou reakci v hokejovém prostředí, ale i v koalici a opozici. Macinka své vyjádření označil za „velmi nevhodné“.

Posléze poděkoval kolegům z vlády za to, že toto téma „taktně přešli“ během rekordně dlouhého jednání vlády. „Jako kdyby tušili, jak mě za to doma manželka, paní Macinková seřvala,“ uvedl ministr po jednání vlády.

Upřesnil, že mužatkami nazval pouze ruské hokejistky, nikoliv české, dodal ale, že „je to jedno“. Macinka se prý telefonicky spojil i s generální manažerkou českého ženského hokejového národního týmu, aby se jejím prostřednictvím českým hokejistkám omluvil. Zastihl je před tréninkem před nadcházejícím zápasem proti Německu, který se odehraje zítra v Dánsku.

Macinkův výrok si okamžitě vysloužil kritiku jak opozice, tak koaličních partnerů. „Nazývat jakékoliv sportovkyně ‚mužatkami‘ není odvaha ani názor. To je od Petra Macinky jen projev arogance a jeho pocitu nadřazenosti. A také nebezpečné přesvědčení, že on sám je něco víc. Respekt k druhým by měl být samozřejmostí,“ řekla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá.

„K ženskému sportu chovám hluboký respekt a jako ministr sportu jej vždy budu podporovat. Je to náročný, tvrdý a dynamický sport, který vyžaduje obrovské nasazení, disciplínu a odhodlání. Stejný respekt a podporu si zaslouží ženy ve všech sportovních odvětvích, včetně těch, která byla historicky považována za převážně mužskou doménu, jako je například fotbal nebo motoristický sport. Ženy v nich dnes dokazují, že odhodlání, talent a sportovní výkonnost nejsou otázkou pohlaví. Jsem přesvědčen, že sport si zaslouží respekt bez ohledu na to, zda se mu věnují muži, nebo ženy,“ napsal ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé).

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Soud opravil výsledky voleb v brněnské Bystrci, ANO přišlo o jeden mandát

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně v pondělí vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a opravil výsledky letošních komunálních voleb v brněnské městské části Bystrc. Podle soudu...

9. listopadu 2026  15:51,  aktualizováno  16:46

Paní Macinková mě seřvala. Ministr zahraničí se omluvil za výrok o mužatkách

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) se omluvil za své výroky na adresu ruských hokejistek, které nazval v televizní debatě „mužatkami“. Manželka ho prý doma „seřvala“ za tento...

9. listopadu 2026  16:41,  aktualizováno  16:46

Zaostáváme, přiznává Británie. S Evropany hodlá posílit lov ruských ponorek

Premium
Britské a norské síly během společného cvičení Tamber Shield v Norsku. (11....

Velká Británie zaostává v obraně před ruskými hrozbami v Arktidě. Přiznává to obranný výbor Dolní sněmovny i nejvýše postavený britský vojenský činitel Richard Knighton. Spojené království tak hodlá...

9. listopadu 2026  16:38,  aktualizováno  16:40

Šéf KRNAP Moravec má problém i jako učitel. Lesničtí studenti si na něj stěžují

Žáci 4. ročníku oboru mechanizace a služby z České lesnické akademie na terénní...

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec má další problém. Nejenže po jeho odvolání volají starostové a signatáři petice, ale nespokojeni jsou s ním také studenti České...

9. listopadu 2026  16:40

Novaja gazeta vyklidila redakci. Přirozený cyklus, hodnotí konec deníku Kreml

Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory...

Novináři ruského nezávislého deníku Novaja gazeta v pondělí uspořádali poslední redakční poradu a vyklidili své kanceláře. Šéfredaktor listu koncem října oznámil, že deník kvůli tlaku Kremlu ukončuje...

9. listopadu 2026  16:20

Vláda schválila zákon o celostátním referendu i regulaci cen elektřiny v krizi

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (14. září...

Vláda na svém dnešním dosud nejdelším zasedání projednávala velké množství návrhů. Schválila například možnost zavedení celostátního referenda, ke kterému ale potřebuje ústavní většinu. Řešila také...

9. listopadu 2026  10:23,  aktualizováno  16:13

V Želechovicích někdo vnikl do volební místnosti, volby se budou opakovat

ilustrační snímek

Občany Želechovic na Olomoucku čekají nové komunální volby. Ty říjnové totiž v pondělí zneplatnil Krajský soud v Olomouci. Dle rozsudku soudu někdo během volebního víkendu, tedy v noci z 9. na 10....

9. listopadu 2026  14:17,  aktualizováno  16:05

Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem

Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9....

V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...

9. listopadu 2026

V Krakově padly až stovky výstřelů, zadrželi možné následovníky pachatele

Polský Krakov po útoku střelce zaplnila pietní místa plná svíček a květin. (9....

V Krakově v sobotu padly desítky, možná až stovky výstřelů. Přesný počet bude stanoven po analýze informací shromážděných policisty a prokurátory, uvedl mluvčí polské prokuratury Przemyslaw Nowak. V...

9. listopadu 2026  14:54,  aktualizováno  15:52

Majitelé se soudí s KRNAP kvůli vjezdu dodavatelů k Luční a Labské boudě

Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a...

Krajský soud v Hradci Králové projednává spor majitelů krkonošské Luční a Labské boudy se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) o přístup vozidel údržby a zásobování k objektům a monitorování...

9. listopadu 2026  15:51

Kauza vydání knihy zpochybňující holokaust. Soud znovu rozhodl, uložil podmínky

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství....

9. listopadu 2026  15:41

Obří byznys s návykovým rajským plynem v baru řeší soud. Mohl vynést miliony

Premium
ilustrační snímek

Téměř osm tun rajského plynu, desetitisíce naplněných balónků a byznys s potenciálním ziskem přes 30 milionů korun. To jsou podle obžaloby základní obrysy případu, který aktuálně rozplétá pražský...

9. listopadu 2026  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.