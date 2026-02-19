Macinka radí Západu, jak přežít. Napsal komentář pro velký americký deník

  12:21
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) u příležitosti návštěvy Spojených států napsal komentář pro vlivný americký bulvární deník The New York Post. V komentáři se vrací ke své debatě na Mnichovské mírové konferenci s Hillary Clintonovou a Radoslawem Sikorským a nabízí Západu sedm rad, jak přežít. Brání v nich Trumpa a kritizuje „woke revoluci“.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka. (19. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka (Motoristé sobě) před jednáním v...
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...
Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj Mnichovské bezpečnostní...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří ministr zahraničních věcí Petr...
1. Neházejte na Trumpa krizi Západu

„Donald Trump nezničil Západ. Reagoval na hluboký a bolestivý rozklad způsobený sílícím odloučením mezi politickými elitami a běžnými občany,“ píše Macinka v komentáři a dodává, že Trumpův volební výsledek není selháním voličů, ale selháním establishmentu. Už během debaty s Hillary Clintonovou v Mnichově Macinka říkal, že voliči Trumpa reagovali na věci, které „zašly příliš daleko,“ přičemž zmínil například genderovou ideologii.

2. Západ se nehroutí kvůli „nacionalismu“

„Hroutí se kvůli ztrátě kontaktu s realitou,“ píše Macinka a oceňuje slova amerického ministra zahraničí Marka Rubia o tom, že armády nebojují za nic abstraktního, ale za lid, národ a způsob života. Podle Macinky nacionalismus není ohrožením, je jím podle něj víra lidí, kteří si myslí, že dokáží „přenastavit lidskou přirozenost z vládní kanceláře“.

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou. Skvělá práce, ocenil

3. Spojenectví musí být budovány na vzájemném respektu, ne na „převýchově“

Ve třetím bodu svého komentáře Macinka vyjadřuje silnou podporu transatlantickým vztahům i Severoatlantické alianci jako takové. „Střední Evropa zná cenu války,“ napsal. Dodává ale, že se „musíme přestat vzdávat své národní suverenity a předávat moc technokratům, kteří regulují bez demokratického mandátu“. Aniž by byl Macinka specifický, dá se předpokládat, že narážel především na Evropskou komisi. Už v Mnichově totiž fungování systému volení eurokomisařů kritizoval, za což se dostal do ostřejší diskuze se svým polským protějškem Sikorským.

4. „Woke revoluce“ není doktrínou zahraniční politiky

V jednoznačně nejdelším bodu svého komentáře šéf české diplomacie kritizuje například genderovou teorii a klimatický alarmismus. Podle českého ministra zahraničí tím jako Západ ztrácíme zájem na tvrdé obraně, což nás oslabuje. „V Moskvě a Pekingu je nezajímají naše kvóty. Dívají se na naši slabost,“ varuje Macinka. „Když jsem byl jmenován ministrem, řekl jsem, že takzvaná klimatická krize je u konce. Dovedete si asi představit, jak populární díky tomu jsem u místních liberálů,“ píše Macinka v komentáři. Narážel tím na svůj výrok po dočasném převzetí ministerstva životního prostředí, po kterém prohlásil, že „klimatická krize je over“.

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorským a Clintonovou

5. Demokracie znamená respektovat výsledky – i pokud prohrajete

„Je na čase přestat nálepkovat každou konzervativní teorii hrozbou pro demokracii. Pokud si voliči zvolí vládu, která dává přednost bezpečným hranicím a tradičním hodnotám, je to demokracie v akci,“ píše Macinka. Varuje před odmítáním výsledků voleb, pokud si lidé nezvolili „správného“ kandidáta. Konkrétní však nebyl a neuvedl tak ani zpochybňování výsledků voleb ze strany Donalda Trumpa, který v roce 2020 oficiálně podlehl Joeu Bidenovi.

6. Biologické a společenské skutečnosti nezměníte skrze zákony

„Když jsem paní Clintonové řekl, že existují dva gendery, na nikoho jsem neútočil. Jen jsem konstatoval biologickou skutečnost,“ tvrdí Macinka v New York Post. Narážel tak na debatu v Mnichově, kdy mluvil o genderové teorii, podle které je více rodů než dva. Naopak pohlaví, anglicky sex, je vrozené, biologické. „Moje filosofie je jednoduchá: žij a nech žít,“ píše Macinka.

7. Obrana Západu začíná doma

„Jednota nevznikne z moralizujících lekcí globalistického establishmentu,“ burcuje český ministr. Podle něj by měly být západní hodnoty postaveny na rodině, víře a národní odpovědnosti. „Neodmítáme Západ. Jsme odhodlaní ho zachránit,“ uzavírá český ministr zahraničí.

Macinka si za své vystoupení na Mnichovské mírové konferenci vysloužil velkou mediální pozornost i u jiných amerických konzervativních médií. Jeho debatu sdílela například televize Fox News. Macinkovi také vyjádřil poklonu i sám Donald Trump. „Pozdravujte ve své nádherné zemi,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Macinka se na návštěvě USA zúčastní ve čtvrtek zasedání Trumpovy Rady míru jako pozorovatel.

