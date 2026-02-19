1. Neházejte na Trumpa krizi Západu
„Donald Trump nezničil Západ. Reagoval na hluboký a bolestivý rozklad způsobený sílícím odloučením mezi politickými elitami a běžnými občany,“ píše Macinka v komentáři a dodává, že Trumpův volební výsledek není selháním voličů, ale selháním establishmentu. Už během debaty s Hillary Clintonovou v Mnichově Macinka říkal, že voliči Trumpa reagovali na věci, které „zašly příliš daleko,“ přičemž zmínil například genderovou ideologii.
2. Západ se nehroutí kvůli „nacionalismu“
„Hroutí se kvůli ztrátě kontaktu s realitou,“ píše Macinka a oceňuje slova amerického ministra zahraničí Marka Rubia o tom, že armády nebojují za nic abstraktního, ale za lid, národ a způsob života. Podle Macinky nacionalismus není ohrožením, je jím podle něj víra lidí, kteří si myslí, že dokáží „přenastavit lidskou přirozenost z vládní kanceláře“.
3. Spojenectví musí být budovány na vzájemném respektu, ne na „převýchově“
Ve třetím bodu svého komentáře Macinka vyjadřuje silnou podporu transatlantickým vztahům i Severoatlantické alianci jako takové. „Střední Evropa zná cenu války,“ napsal. Dodává ale, že se „musíme přestat vzdávat své národní suverenity a předávat moc technokratům, kteří regulují bez demokratického mandátu“. Aniž by byl Macinka specifický, dá se předpokládat, že narážel především na Evropskou komisi. Už v Mnichově totiž fungování systému volení eurokomisařů kritizoval, za což se dostal do ostřejší diskuze se svým polským protějškem Sikorským.
4. „Woke revoluce“ není doktrínou zahraniční politiky
V jednoznačně nejdelším bodu svého komentáře šéf české diplomacie kritizuje například genderovou teorii a klimatický alarmismus. Podle českého ministra zahraničí tím jako Západ ztrácíme zájem na tvrdé obraně, což nás oslabuje. „V Moskvě a Pekingu je nezajímají naše kvóty. Dívají se na naši slabost,“ varuje Macinka. „Když jsem byl jmenován ministrem, řekl jsem, že takzvaná klimatická krize je u konce. Dovedete si asi představit, jak populární díky tomu jsem u místních liberálů,“ píše Macinka v komentáři. Narážel tím na svůj výrok po dočasném převzetí ministerstva životního prostředí, po kterém prohlásil, že „klimatická krize je over“.
5. Demokracie znamená respektovat výsledky – i pokud prohrajete
„Je na čase přestat nálepkovat každou konzervativní teorii hrozbou pro demokracii. Pokud si voliči zvolí vládu, která dává přednost bezpečným hranicím a tradičním hodnotám, je to demokracie v akci,“ píše Macinka. Varuje před odmítáním výsledků voleb, pokud si lidé nezvolili „správného“ kandidáta. Konkrétní však nebyl a neuvedl tak ani zpochybňování výsledků voleb ze strany Donalda Trumpa, který v roce 2020 oficiálně podlehl Joeu Bidenovi.
6. Biologické a společenské skutečnosti nezměníte skrze zákony
„Když jsem paní Clintonové řekl, že existují dva gendery, na nikoho jsem neútočil. Jen jsem konstatoval biologickou skutečnost,“ tvrdí Macinka v New York Post. Narážel tak na debatu v Mnichově, kdy mluvil o genderové teorii, podle které je více rodů než dva. Naopak pohlaví, anglicky sex, je vrozené, biologické. „Moje filosofie je jednoduchá: žij a nech žít,“ píše Macinka.
7. Obrana Západu začíná doma
„Jednota nevznikne z moralizujících lekcí globalistického establishmentu,“ burcuje český ministr. Podle něj by měly být západní hodnoty postaveny na rodině, víře a národní odpovědnosti. „Neodmítáme Západ. Jsme odhodlaní ho zachránit,“ uzavírá český ministr zahraničí.
Macinka si za své vystoupení na Mnichovské mírové konferenci vysloužil velkou mediální pozornost i u jiných amerických konzervativních médií. Jeho debatu sdílela například televize Fox News. Macinkovi také vyjádřil poklonu i sám Donald Trump. „Pozdravujte ve své nádherné zemi,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Macinka se na návštěvě USA zúčastní ve čtvrtek zasedání Trumpovy Rady míru jako pozorovatel.