Macinka předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám

Autor: ,
  16:50aktualizováno  16:58
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Řekl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu.
foto: Petr Topič, MAFRA

16 fotografií

Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských poboček ukrajinských společností vyrábějících drony, stejně jako seznam zahraničních společností vyrábějících komponenty pro ukrajinské bezpilotní letouny. Na obou seznamech jsou společnosti působící v Česku. Rusové naznačují, že se mohou stát vojenskými cíli.

Rusko označilo zbrojařské firmy v Česku za možné cíle. Policie hrozby vyhodnocuje

Na seznamech figuruje pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo nebo společnost PBS.

Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.