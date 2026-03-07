Systém Drozd funguje, ale je zastaralý. Babiš je dobrý mikromanažer, řekl Macinka

Cestovatelský systém Drozd podle Macinky plní svůj úkol. „Je to jeden centralizovaný kanál, přes který můžeme s těmi lidmi komunikovat, což je výraznou pomocí,“ popsal. Lidé se do systému podle něj začali hlásit až po vypuknutí konfliktu, nikoliv před tím, než na Blízký východ odcestovali.
V současné době zůstává podle Macinky v regionu zhruba 5000 Čechů, uvedl ale, že skutečné číslo může být vyšší. Většina z nich navíc podle něj neprojevila zájem o repatriaci. Macinkův resort v sobotu dopoledne uvedl, že v cestovatelském systému Drozd je registrováno asi 4300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 600 méně než v pátek.
Současná situace podle ministra ukázala, že je potřeba investovat do lepší a rychlejší digitalizace. Systém Drozd sice funguje, ale je zastaralý, řekl Macinka.
|
Do Prahy přiletělo asi 380 lidí z Dubaje, další repatriační let už je na cestě
„Situace se snad postupně řeší. Občané by měli ocenit pana premiéra, který udělal jednu z nejdůležitějších věcí, a to že intervenoval společnost Emirates, která zařadila Prahu mezi města, kam byla obnovena pravidelná linka,“ upozornil Macinka. Bez zásahu premiéra Andreje Babiše (ANO) by podle něj Češi na Blízkém východě čekali na návrat i několik dní.
Vláda si repatriační lety objednala u letecké společnosti Smartwings. „Společně jsme vymysleli, že nad rámec pravidelných linek nebo charterových letů, které mají nasmlouvány s cestovními kancelářemi, navýšili kapacitu a zařídili mimořádné lety,“ řekl Macinka.
O úhradu většiny nákladů za lety chce kabinet podle ministra požádat Evropskou komisi, zbytek zaplatí vláda a ministerstvo zahraničí. „Lidé určitě nic neplatili a ani nic platit nebudou,“ prohlásil Macinka.
„Babiš nás žene kupředu.“
Babiš je podle Macinky dobrý mikromanažer. Premiér se kromě domluvy se společnostmi Emirates a Smartwings opakovaně obrátil také na majitele irské společnosti Ryanair Michaela O’Learyho, aby do regionu vyslal svá letadla. Ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že Česko je jedinou zemí v Evropě, která se snaží dostat turisty domů armádními letouny.
|
Letiště v Dubaji je opět v provozu. Zazněly exploze, cestující museli do krytu
„Všechny nás žene kupředu a urychluje to. Jestli to něco komplikuje, tak pouze život některým úřednickým strukturám, které byly zvyklé na takové to svoje tempíčko,“ okomentoval Macinka. Konflikt na Blízkém východě označil za zkoušku nastavení systému a úřadů. „Zdědili jsme něco, s čím musíme pracovat a s čím teď řešíme tu krizi. Ti úředníci pracují dobře, to nasazení je obrovské,“ dodal.
Macinka uvedl, že se daří dostat české občany zpátky do Česka. „Jsou země, jejichž bezpečnostní rady poprvé zasedly včera a až pod tlakem médií začínají uvažovat o repatriaci,“ upozornil ministr.