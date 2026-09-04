Macinka navštíví ministerstvo životního prostředí. Zajímá ho, jak se daří plnit program

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Macinka na ministerstvo dorazí jako předseda strany, která má resort ve své gesci. Podrobnosti o konkrétních tématech plánované schůzku zatím úřad nezveřejnil. Macinka se k programu jednání do vydání článku redakci iDNES.cz nevyjádřil.
Návštěva je naplánovaná na pátek ve 12 hodin. Po skončení jednání se očekává krátké vyjádření šéfa Motoristů.
Macinka ministerstvo krátce dočasně vedl od jmenování vlády loni v prosinci do letošního února. V čele resortu ho poté vystřídal Igor Červený taktéž z Motoristů, mezi jehož priority patří například revize emisních povolenek či úprava akceleračních zón pro obnovitelné zdroje.