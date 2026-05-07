Macinka si buduje poradní tým. Zlákal diplomatku Filipi i protokoláře Forejta

Nejvýraznější posilou se má stát Filipi. Po tříleté pauze by se tak na ministerstvo zahraničních věcí vrátila expertka na Blízký východ, která strávila třináct let jako velvyslankyně v rozvrácené Sýrii, dekády pak na misích v okolních státech.
Macinka dal svůj respekt k Filipi najevo už loni v prosinci, kdy jí při předávání medaile za zásluhy o diplomacii veřejně poděkoval za její odbornost a osobní statečnost. Podivoval se tehdy nad tím, že se jí dříve nedostalo patřičného „přijetí“, navzdory její bohaté zkušenosti.
|
Macinka ocenil bývalou velvyslankyni Evu Filipi za přínos české diplomacii
Zatímco s předchozím ministrem Janem Lipavským se ani formálně nerozloučili, Macinkovi chce pomoci s širším kontextem politiky v regionu, píše iRozhlas.cz. V minulosti vyvolala kontroverzi tečka za její misí v Damašku v říjnu 2023, kdy si od diktátora Bašára Asada převzala státní vyznamenání.
„V oblasti Blízkého východu mohu díky třicetileté praxi hodně pomoci. Světové pohyby ale musíme sledovat v širším kontextu, aby se Česká republika neztrapňovala,“ uvedla Filipi.
Dalším novým jménem v Macinkově týmu je Jindřich Forejt. Jako hradní protokolář působil za prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, v roce 2017 nastoupil do Institutu Václava Klause.
|
Pavel přijme „návštěvu zvláštní kategorie“. Uzavřít celý Hrad je nezvyklé, říká Forejt
V týmu poradců už figurují i další známé tváře spojené s Institutem Václava Klause, například Jiří Weigl nebo někdejší europoslanec za ODS Jan Zahradil. Celý sbor má vést Filip Šebesta, který dosud působil přímo v ministrově kabinetu.
Konec zkušených diplomatů
Budování nového týmu doprovázejí i odchody. V blízkosti ministra skončili dva zkušení diplomaté: Roman Masařík a Jaroslav Olša. Oba muži opustili kabinet během dubna a aktuálně jsou mimo aktivní službu.
Mluvčí resortu Adam Čörgő konkrétní důvody jejich odchodu nekomentoval. Odpovědi na další otázky chce ministerstvo poskytnout až příští týden na tiskové konferenci.
|
15. července 2024