Macinka si buduje poradní tým. Zlákal diplomatku Filipi i protokoláře Forejta

Autor:
  10:25
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) finišuje s budováním svého poradního týmu. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz do Černínského paláce míří bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt i zkušená diplomatka Eva Filipi. Definitivní složení svého sboru plánuje představit příští týden ve středu.
Ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi Sněmovny (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nejvýraznější posilou se má stát Filipi. Po tříleté pauze by se tak na ministerstvo zahraničních věcí vrátila expertka na Blízký východ, která strávila třináct let jako velvyslankyně v rozvrácené Sýrii, dekády pak na misích v okolních státech.

Macinka dal svůj respekt k Filipi najevo už loni v prosinci, kdy jí při předávání medaile za zásluhy o diplomacii veřejně poděkoval za její odbornost a osobní statečnost. Podivoval se tehdy nad tím, že se jí dříve nedostalo patřičného „přijetí“, navzdory její bohaté zkušenosti.

Zatímco s předchozím ministrem Janem Lipavským se ani formálně nerozloučili, Macinkovi chce pomoci s širším kontextem politiky v regionu, píše iRozhlas.cz. V minulosti vyvolala kontroverzi tečka za její misí v Damašku v říjnu 2023, kdy si od diktátora Bašára Asada převzala státní vyznamenání.

„V oblasti Blízkého východu mohu díky třicetileté praxi hodně pomoci. Světové pohyby ale musíme sledovat v širším kontextu, aby se Česká republika neztrapňovala,“ uvedla Filipi.

Dalším novým jménem v Macinkově týmu je Jindřich Forejt. Jako hradní protokolář působil za prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, v roce 2017 nastoupil do Institutu Václava Klause.

V týmu poradců už figurují i další známé tváře spojené s Institutem Václava Klause, například Jiří Weigl nebo někdejší europoslanec za ODS Jan Zahradil. Celý sbor má vést Filip Šebesta, který dosud působil přímo v ministrově kabinetu.

Konec zkušených diplomatů

Budování nového týmu doprovázejí i odchody. V blízkosti ministra skončili dva zkušení diplomaté: Roman Masařík a Jaroslav Olša. Oba muži opustili kabinet během dubna a aktuálně jsou mimo aktivní službu.

Mluvčí resortu Adam Čörgő konkrétní důvody jejich odchodu nekomentoval. Odpovědi na další otázky chce ministerstvo poskytnout až příští týden na tiskové konferenci.

