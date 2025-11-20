Šéf Motoristů Macinka zamíří na Hrad. Požádal o schůzku prezidenta Pavla

To, že Macinka požádal o přijetí u prezidenta, Hrad oznámil nedlouho poté, co Deník N napsal, že Pavel je v tuto chvíli rozhodnutý jej ministrem zahraničí nejmenovat.
„Jména kandidátů Motoristů na ministerská křesla předseda hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš zná, strana je jen nekomentuje,“ řekl ve středu po jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný. „Filip Turek je nadále nominantem Motoristů,“ řekl Šťastný.
Hrad v úterý oznámil, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kterého Pavel pověřil jednáním o sestavení vlády, slíbil minulý týden prezidentovi, že mu předloží seznam navrhovaných ministrů v týdnu po 24. listopadu.
Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram
Potvrdit si jména kandidátů do vlády si politici ANO, SPD a Motoristů sobě mohli příští týden v úterý při jednání koaliční rady a pak by je mohl Babiš představit prezidentovi. Sám Macinka je kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí.
Prezident Pavel očekává, že ještě před jmenováním premiérem Babiš veřejně vysvětlí, jak se chce vyřešit střet zájmů, do nějž se po jmenování předsedou vlády dostane kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Poté je prezident připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem.