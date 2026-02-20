Macinka v USA mluvil s Trumpem i Rubiem. Návštěva Česka je reálná, uvedl ministr

„Kupodivu všichni, jak americký prezident, tak americký viceprezident i ministr zahraničních věcí, viděli záznam mojí debaty na Mnichovské konferenci s Hillary Clintonovou. Takže to bylo takové úsměvné, že Donald Trump se mě ptal, jestli jsem viděl, že mě pochválil na síti Truth Social,“ poznamenal Macinka. Trump na své sociální síti vyjádřil Macinkovi podporu právě kvůli jeho debatě s Clintonovou, kterou Trump pokořil v prezidentských volbách v roce 2016. Macinka v debatě kritizoval genderovou ideologii a hájil Trumpovu politiku.
Kromě pochvaly za debatu Trump v příspěvku pozdravoval do České republiky, odkud pocházela jeho první manželka Ivana. „Hezky mluvil o České republice. Samozřejmě zmiňoval, že jeho první manželka pochází z Československa a dala mu tři úžasné děti,“ podotkl Macinka. V souvislosti s Českou republikou Macinku prý Rubio i Trump ujistili, že středoevropský region je pro USA zásadní.
„Bavili jsme se o tom, jestli by také někdy nepřijel do Prahy. Takže myslím, že asi něco takového by se dalo očekávat spíše dříve než později,“ zmínil šéf české diplomacie na adresu svého protějšku. Právě Rubio byl v polovině února na oficiální návštěvě Slovenska, kde jednal jak s prezidentem Peterem Pellegrinim, tak premiérem Robertem Ficem.
Výdaje na obranu Američanům nestačí
Macinka má ve zbytku své návštěvy mluvit s blízkými spolupracovníky Rubia o kritických materiálech, ale i o výdajích na zbrojení. Severoatlantická aliance se v létě dohodla na navýšení financí na obranu až na pět procent HDP každého členského státu. Nová vláda ale už v lednu letošního roku navýšení výdajů odmítla, alespoň podle slov šéfa koaliční SPD Tomia Okamury. Za stejnou stranu je ve vládě i ministr obrany Jaromír Zůna.
S Rubiovým náměstkem Christopherem Landauem pak Macinka jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů. České ministerstvo zahraničí to uvedlo na síti X. Macinka se v USA dále zúčastní mimo jiné mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské vojenské agrese proti Ukrajině.
Právě nedostatečné výdaje na obranu jsou ale dlouhodobě důvodem ke kritice ze strany administrativy Donalda Trumpa. „Trošku jsme měli možnost mluvit s některými lidmi blízko Trumpa právě o problematice výdajů na zbrojení. A myslím, že oni chápou, že naše vláda byla ustanovena a jmenována patnáctého prosince. Tedy my jsme zase tolik moc udělat z toho nemohli,“ podotkl Macinka.
Trumpova Rada míru se ve čtvrtek sešla vůbec poprvé. Je v ní zatím 27 členů, jednání se celkově účastnilo 50 zemí. Česká republika dostala pozvání stát se členem, podle ministra zahraničí je pro ni ale zajímavější status pozorovatele. „Status pozorovatele je podle něho pro Česko zajímavý, protože umožňuje být u toho a potkávat se taky s lidmi, které zas tak často člověk nepotkává,“ vysvětlil Macinka.
Původně měla Rada míru řešit výhradně konflikt v Gaze, členství přijalo například Bělorusko či Maďarsko a Vietnam. Francie, Německo, Velká Británie nebo Slovensko účast odmítly.