Macinka v USA mluvil s Trumpem i Rubiem. Návštěva Česka je reálná, uvedl ministr

Autor:
  10:00aktualizováno  10:21
Ministr zahraničí Petr Macinka na ustavujícím zasedání Rady míru ve čtvrtek mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, viceprezidentem J. D. Vancem i svým protějškem Marcem Rubiem, píše server Seznam zprávy. Podle Macinkových slov všichni jmenovaní viděli záznam jeho debaty s Hillary Clintonovou z Mnichovské bezpečnostní konference. „Bylo to úsměvné,“ uvedl ministr.
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...
8 fotografií

„Kupodivu všichni, jak americký prezident, tak americký viceprezident i ministr zahraničních věcí, viděli záznam mojí debaty na Mnichovské konferenci s Hillary Clintonovou. Takže to bylo takové úsměvné, že Donald Trump se mě ptal, jestli jsem viděl, že mě pochválil na síti Truth Social,“ poznamenal Macinka. Trump na své sociální síti vyjádřil Macinkovi podporu právě kvůli jeho debatě s Clintonovou, kterou Trump pokořil v prezidentských volbách v roce 2016. Macinka v debatě kritizoval genderovou ideologii a hájil Trumpovu politiku.

Macinka radí Západu, jak přežít. Napsal komentář pro velký americký deník

Kromě pochvaly za debatu Trump v příspěvku pozdravoval do České republiky, odkud pocházela jeho první manželka Ivana. „Hezky mluvil o České republice. Samozřejmě zmiňoval, že jeho první manželka pochází z Československa a dala mu tři úžasné děti,“ podotkl Macinka. V souvislosti s Českou republikou Macinku prý Rubio i Trump ujistili, že středoevropský region je pro USA zásadní.

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou. Skvělá práce, ocenil

„Bavili jsme se o tom, jestli by také někdy nepřijel do Prahy. Takže myslím, že asi něco takového by se dalo očekávat spíše dříve než později,“ zmínil šéf české diplomacie na adresu svého protějšku. Právě Rubio byl v polovině února na oficiální návštěvě Slovenska, kde jednal jak s prezidentem Peterem Pellegrinim, tak premiérem Robertem Ficem.

Výdaje na obranu Američanům nestačí

Macinka má ve zbytku své návštěvy mluvit s blízkými spolupracovníky Rubia o kritických materiálech, ale i o výdajích na zbrojení. Severoatlantická aliance se v létě dohodla na navýšení financí na obranu až na pět procent HDP každého členského státu. Nová vláda ale už v lednu letošního roku navýšení výdajů odmítla, alespoň podle slov šéfa koaliční SPD Tomia Okamury. Za stejnou stranu je ve vládě i ministr obrany Jaromír Zůna.

S Rubiovým náměstkem Christopherem Landauem pak Macinka jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů. České ministerstvo zahraničí to uvedlo na síti X. Macinka se v USA dále zúčastní mimo jiné mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské vojenské agrese proti Ukrajině.

Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Právě nedostatečné výdaje na obranu jsou ale dlouhodobě důvodem ke kritice ze strany administrativy Donalda Trumpa. „Trošku jsme měli možnost mluvit s některými lidmi blízko Trumpa právě o problematice výdajů na zbrojení. A myslím, že oni chápou, že naše vláda byla ustanovena a jmenována patnáctého prosince. Tedy my jsme zase tolik moc udělat z toho nemohli,“ podotkl Macinka.

Trumpova Rada míru se ve čtvrtek sešla vůbec poprvé. Je v ní zatím 27 členů, jednání se celkově účastnilo 50 zemí. Česká republika dostala pozvání stát se členem, podle ministra zahraničí je pro ni ale zajímavější status pozorovatele. „Status pozorovatele je podle něho pro Česko zajímavý, protože umožňuje být u toho a potkávat se taky s lidmi, které zas tak často člověk nepotkává,“ vysvětlil Macinka.

Původně měla Rada míru řešit výhradně konflikt v Gaze, členství přijalo například Bělorusko či Maďarsko a Vietnam. Francie, Německo, Velká Británie nebo Slovensko účast odmítly.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Levnější energie jsou základ, říká Babiš. Vláda ukazuje hospodářskou koncepci

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Karel Havlíček...

Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představují členové kabinetu předsedy ANO Andreje Babiše. „První jsou levnější energie. To je základ. Je důležité, abychom vybojovali...

20. února 2026  5:18,  aktualizováno  10:10

Po každé ráně je třeba znovu vstát. Bryan Adams vystoupí v pražské O2 areně

Bryan Adams vystoupí v rámci turné Roll with whe Punches v pražské O2 areně.

Hvězdný zpěvák Bryan Adams se vrací do Prahy. Vystoupí 13. prosince v O2 areně se svým turné Roll with the Punches. Zazní jak jeho nejznámější hity, tak i skladby z aktuální tvorby, která dokazuje,...

20. února 2026  10:06

Macinka v USA mluvil s Trumpem i Rubiem. Návštěva Česka je reálná, uvedl ministr

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí Petr Macinka na ustavujícím zasedání Rady míru ve čtvrtek mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, viceprezidentem J. D. Vancem i svým protějškem Marcem Rubiem, píše server...

20. února 2026

Letiště Schwechat ve Vídni kvůli sněhu přerušilo provoz

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Kvůli sněžení zastavilo provoz letiště Schwechat ve Vídni. Obnoven bude o několik hodin později, než se původně předpokládalo, vyplývá z vyjádření mluvčího letiště Petera Kleemanna. Odlety by měly...

20. února 2026  7:43,  aktualizováno  9:54

Španělský hotelový hacker si užíval luxusu za eurocent. Po chybě jej zadržela policie

Ilustrační snímek. The Palace, a Luxury Collection Hotel ve španělském Madridu

Španělská policie tento týden zadržela dvacetiletého mladíka, který si užíval pobytu v luxusních hotelových pokojích. Ubytování v nich měl doslova za hubičku - rezervace prováděl za pouhý jeden...

20. února 2026  9:43

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...

20. února 2026  9:39

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.

Inflace se v lednu dostala na 1,6 procenta a ČNB to označuje za dobrou zprávu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale v Rozstřelu na iDNES.cz varuje před předčasnou euforií. Rizikem zůstávají služby,...

20. února 2026  9:30

Požár kamionu s papírem omezil provoz na D8 u Prahy, hašení potrvá delší dobu

Na dálnici D8 před Prahou shořel ráno návěs kamionu.

Požár nákladního vozidla v pátek ráno uzavřel dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě začal hořet návěs kamionu v odstavném pruhu. Nikdo se nezranil. Kamion převážel lisovaný papír v...

20. února 2026  8:19,  aktualizováno  9:07

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

ilustrační snímek

Kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba rozhodla maďarská vláda o uvolnění 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na...

20. února 2026  9:04

KOMENTÁŘ: Čekání není strategie. Nečekejme na novou stabilitu, píše Tykač

Hostem pořadu Rozstřel je zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. Moderátorem...

Čekáme, až skončí válka. Čekáme, až se vrátí levná energie. Čekáme, až se Německo znovu nadechne. Čekáme, až inflace definitivně odejde. Čekáme, až někdo jiný přijde s řešením. Čekání ale není...

20. února 2026  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ředitel Balíkovny Hőrzenberger skončí ve funkci

ilustrační snímek

Ředitel Balíkovny, logistické služby státního podniku Česká pošta, Adam Hőrzenberger ke konci února skončí ve funkci. Odchází podle svých slov po vzájemné dohodě s vedením České pošty, mimo jiné...

20. února 2026  9:02

RECENZE: Klidně Čecha, ale muslima! Jak u nás 10 let vyrůstají děti syrských migrantů

65 %
Z filmu Amiřiny děti

Budou z nich inženýři a lékaři, plánovala hrdinka snímku Amiřiny děti, která s potomky a manželem po útěku z válečné Sýrie zakotvila v Česku. Deset let sledovala režisérka Markéta Ekrt Válková, jak...

20. února 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.