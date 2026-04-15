Macinku navštíví srbský protějšek. Proberou spolupráci i podporu českých krajanů

Ministerstvo o jednání informoval na webu. Od 11:00 bude následovat tisková konference.
Ministři budou diskutovat i o roli početné české krajanské komunity v Srbsku a budoucnosti Českého domu v Bělehradě. Na programu je také téma evropské integrace Srbska a širší regionální spolupráce.
Šéf srbské diplomacie se při své návštěvě setká i s dalšími českými představiteli.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se letos na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu setkal se šesti prezidenty, včetně srbského Aleksandra Vučiče.
Babiš se s ním podle svých slov dohodl, že se Česká republika zúčastní mezinárodní výstavy Expo 2027 v Srbsku, kde bude mít vlastní pavilon.