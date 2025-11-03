Macinka se omluvil Majerové za urážky. Do Sněmovny jí přinesl pugét

Macinku na pondělní ustavující schůzi Sněmovny dělilo jen jedno místo od Majerové. Prozatím jsou totiž poslanci seřazení podle abecedního pořadí, nikoliv dle poslaneckých klubů.
Předseda Motoristů v únoru 2024 Majerové hrubě nadával ve vysílání internetové televize XTV. „Zuzana je samozřejmě pí.. hloupá,“ řekl ve videu, které začalo kolovat na sociálních sítích po letošních sněmovních volbách.
|
Majerová je pí..., říkal Macinka. Urazit mě nemůže, ale ať se omluví, reaguje politička
Kromě Macinkových komentářů vzbudil pozornost i fakt, že byl zjevně pod vlivem alkoholu. S Filipem Turkem, který tehdy za Motoristy kandidoval do Evropského parlamentu, si připíjel sektem. Několikrát také zkomolil jméno Majerové.
„Já se omlouvám, jestli jsem řekl, že Zuzana Majerová je pí.., to se teda omlouvám, protože není samozřejmě… Je to pravda, že bych to řekl nahlas, já to říkám jenom potichu,“ dodal Macinka na záznamu.
Majerová v říjnu řekla redakci iDNES.cz, že pokud spolu mají jakkoli spolupracovat, měl by se Macinka omluvit. V té době se teprve rozjížděla jednání o nové vládní koalici. S předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem jednal jak Macinka, tak i šéf SPD Tomio Okamura. Majerová byla ve volbách lídryní SPD ve Zlínském kraji.
Šéfka Trikolory ale také k Macinkově výstupu v XTV uvedla, že ji neurazil. „Pan Macinka rozhodně není člověk, který by mě mohl urazit. Takový člověk, jako je pan Macinka, mě totiž ani urazit nemůže,“ dodala pro iDNES.cz.