Macinka se setká s šéfem maďarské diplomacie, proberou vzájemnou spolupráci

„Během jednání v sídle české diplomacie budou ministři diskutovat témata vzájemných vztahů obou zemí, aktuální otázky Evropské unie, problematiku regionální spolupráce a aktuální zahraničněpolitické otázky,“ uvedlo ministerstvo.
Szijjártó navštívil soukromě Prahu zhruba před rokem, setkal se mimo jiné s předsedou tehdy opozičního hnutí ANO a nynějším premiérem Andrejem Babišem a zástupci energetické společnosti innogy, která má maďarského vlastníka. České ministerstvo zahraničí nebylo tehdy o programu maďarského ministra v Praze oficiálně informováno.
Se Szijjártóem v Budapešti jednal předloni v dubnu tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský, jinak se většinou setkávali při vícestranných jednáních, například Visegrádské skupiny či ministrů zemí EU.