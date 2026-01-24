Macinka škrtá pomoc školám na Ukrajině. Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský ostře kritizuje svého nástupce, předsedu Motoristů Petra Macinku. Ten ve vysílání pořadu Přísně tajné na XTV představil několikastránkový seznam projektů, jejichž financování chce škrtnout. Mezi nimi je i psychosociální pomoc pro ukrajinské děti. Lipavský v reakci na to řekl, že je mu z Macinky „na zvracení“.
„Sebrat dětem, na které čtyři roky v kuse padají bomby, projekty psychosociální péče? To je opravdu vrchol ubožáctví. Je mi z vás na zvracení, ministře Macinko,“ řekl Lipavský ve videu, které v sobotu dopoledne zveřejnil na sociální síti X.

Macinka v úterním vysílání přečetl seznam projektů, které jsou součástí Programu transformační spolupráce. „Ty částky, které se tam prošustrovaly, dosahují téměř 200 milionů korun za rok,“ řekl Macinka. Cílem programu je podpora projektů zaměřených na budování demokracie a podporu lidských práv.

Lipavský podle Macinky vyhazoval desítky až stovky milionů. Na psychosociální pomoc školám na jižní Ukrajině šlo z rozpočtu ministerstva 3,3 milionu korun.

Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany

Na dotaz redakce iDNES.cz, jak na slova Lipavského reaguje, Macinka odpověděl: „Nijak.“

„K těm ostatním desítkám případů evidentního plýtvání stovkami milionů peněz z rozpočtu ministerstva zahraničí, které jsem zveřejnil a které jsou mimořádně sporné, se pan Lipavský staví jak? Taky nijak, že?“ dodal ministr.

Kromě projektů zaměřených na podporu Ukrajiny financovalo ministerstvo také několik projektů Člověka v tísni nebo Transparency International. Macinka ve vysílání uvedl, že všechny položky ze seznamu Programu transformační spolupráce plánuje škrtnout.

Jsou Macinkovy škrty příliš drastické?

