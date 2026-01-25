Ohrožuje lidi i české kontakty, vysvětluje Lipavský výhrady k Macinkově „prasárně“

  10:40
Exministr zahraničí Jan Lipavský se znovu ostře opřel do svého nástupce Petra Macinky (Motoristé). Ten podle něj udělal „sadistickou prasárnu“, když se rozhodl škrtnout projekty v Programu transformační spolupráce. Řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Macinka v reakci na jeho slova pro iDNES.cz uvedl, že odbor, který projekty schvaloval, bude významně personálně zredukován.

Zveřejnění seznamu projektů, které ministerstvo zahraničí pod vedením Lipavského financovalo v rámci Programu transformační spolupráce, je podle bývalého ministra skandální. „Tyto projekty dosud nebyly takto zveřejňovány, abychom neohrožovali lidi v cílových zemích. Pan Macinka se asi rozhodl, že chce, aby tam ty lidi zabili nebo zavřeli do vězení,“ řekl Lipavský CNN Prima News.

„Fakt nevím… Z jeho strany je to prostě prasárna. Zároveň se v tom svém videu sadisticky rozplývá nad tím, že dětičky už nebudou mít tyto projekty,“ dodal exministr.

Macinka může podle Lipavského upravit priority resortu, pokud se mu dosavadní projekty nelíbí. Zároveň dodal, že i díky podobným projektům se české ambasády dostávaly k budoucím zahraničním elitám a získávaly kontakty. „Pan Macinka nicméně vyvolává zbytečné kulturní války, a ještě se tomu směje,“ řekl Lipavský.

Macinka škrtá pomoc školám na Ukrajině. Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský

Bývalý ministr také poukázal na to, že projekty schvalovala odborná komise, v některých případech ve spolupráci s ambasádami. „Pouze jsme alokovali zdroje a dohlíželi na to, aby celý program běžel,“ popsal s tím, že projekty se v Česku dělají už 30 let. Dodal, že pomoc transformační spolupráce schválila v rámci své zahraničně-politické koncepce i první vláda Andreje Babiše (ANO).

Jsou Macinkovy škrty příliš drastické?

Obhajuje neobhajitelné, reaguje Macinka

Macinka v reakci pro redakci iDNES.cz uvedl, že u zrodu programu stála předsedkyně Zelených a dnešní poslankyně za Piráty Gabriela Svárovská. „Přes veškeré pokusy o damage control (zmírnění škod – pozn. red.) ze strany pana Lipavského, který se pokouší obhajovat neobhajitelné, si ani při nejbujnější fantazii nedokážu představit, jak chce ospravedlnit fakt, že české MZV financovalo hanojský gay pride festival ve Vietnamu a další podobně sporné aktivity. Opravdu jsem zatím nepřišel na to, čím byla tato dotace prospěšná pro české občany,“ řekl Macinka.

„Příslušný odbor, který se schvalováním těchto nesmyslných projektů na MZV zabýval, bude v nejbližší době významně personálně zredukován,“ dodal ministr.

Hanojský Pride kritizoval Macinka na svém Facebooku už v sobotu. Lipavský v reakci na jeho příspěvek napsal na sociální síti X, že šlo o takzvaný „malý lokální projekt“ české ambasády v Hanoji. „Ať si jde ministr Macinka raději stěžovat Hynku Kmoníčkovi, který byl velvyslancem v Hanoji a nyní dělá národněbezpečnostního poradce Andreje Babiše,“ uvedl.

Macinka v úterním vysílání pořadu Přísně tajné na XTV přečetl seznam projektů, které jsou součástí Programu transformační spolupráce. „Ty částky, které se tam prošustrovaly, dosahují téměř 200 milionů korun za rok,“ řekl Macinka. Cílem programu je podpora projektů zaměřených na budování demokracie a podporu lidských práv.

Lipavský ale jeho slova ostře kritizoval. „Sebrat dětem, na které čtyři roky v kuse padají bomby, projekty psychosociální péče? To je opravdu vrchol ubožáctví. Je mi z vás na zvracení, ministře Macinko,“ řekl Lipavský ve videu, které v sobotu dopoledne zveřejnil na sociální síti X. Na podporu škol na jižní Ukrajině šlo z rozpočtu ministerstva 3,3 milionu korun.

Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany

„K těm ostatním desítkám případů evidentního plýtvání stovkami milionů peněz z rozpočtu ministerstva zahraničí, které jsem zveřejnil a které jsou mimořádně sporné, se pan Lipavský staví jak?“ reagoval v sobotu Macinka na dotaz redakce iDNES.cz.

Kromě projektů zaměřených na podporu Ukrajiny financovalo ministerstvo také několik projektů Člověka v tísni nebo Transparency International. Macinka ve vysílání uvedl, že všechny položky ze seznamu Programu transformační spolupráce plánuje škrtnout.

