Lipavský se opřel do Macinky kvůli Českým centrům. Ministr slibuje velké změny

Lipavský na sociální síti X kritizoval současné kroky vedení resortu. Podle něj se ministr Macinka uchýlil k bezprecedentnímu kroku. „Ministr zahraničí se totiž rozhodl, že to bude právě on, kdo po 77 letech zavře České centrum v Sofii,“ uvedl na adresu svého nástupce.
Exministr upozornil, že tento záměr vyvolal v Bulharsku odpor. Ve středu v centru Sofie kvůli tomu protestovali studenti, akademici i široká veřejnost. „Petici proti uzavření podepsalo přes 3000 lidí. Proti je i děkanka fakulty,“ zdůraznil Lipavský s tím, že kulturní diplomacie pod novým vedením trpí. „Motoristé sobě = bída na český národ,“ doplnil.
Macinka reagoval svérázně: „Zvláštní. Sice jsem o ničem takovém nerozhodl, ale už se píší petice. Vidím, že systémové a hlavně personální změny v Českých centrech budou muset být významnější a mnohem hlubší, než jsem původně myslel…,“ uvedl.
Pro iDNES.cz pak své plány rozvedl. Minulé vedení resortu podle něj síť Českých center „trestuhodně zanedbalo“. Podle něj instituce dlouhodobě generuje velké finanční ztráty, které stát na konci každého roku pouze pasivně zalepuje.
„Jedná se o síť, která je dlouhodobě ve velké ztrátě, i když je to typ organizace, která by si na sebe měla nebo mohla umět vydělat,“ uvedl pro iDNES.cz Macinka. „Vždy na konci roku se jen uhradilo několik desítek milionů ztráty a jelo se dál v nezměněném režimu. To ale není udržitelné,“ dodal.
Redakce požádala Lipavského o vyjádření k Macinkovým tvrzením, do vydání článku nereagoval.
Macinka zároveň popřel, že by jeho hlavním cílem bylo pouze zavírání jednotlivých poboček, jako je ta v bulharské metropoli. Ohradil se, že o konci bulharského centra dosud nerozhodl. „Není to o tom těch pár center zavřít. Tím se žádný problém nevyřeší. Změna musí být a bude systémová,“ vzkázal.
Stávající ředitelka centra v Sofii Radka Rubilina ale už na konci dubna v Českém rozhlase uvedla, že dostala pokyn středisko uzavřít ke konci července. V bulharské metropoli to ve středu vyvolalo protesty.
Důvodem uzavírání poboček je podle dřívějších vyjádření zástupců Českých center snížení příspěvku zřizovatele, tedy právě ministerstva zahraničí. Zatímco loni činil příspěvek 183 milionů korun, letos je pro Česká centra vyčleněno 157 milionů korun. Už dřív organizace oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi.