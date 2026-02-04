Ministr Macinka odložil pracovní návštěvu USA, z Frankfurtu zamířil zpět do Prahy

Ministr zahraničí Petr Macinka kvůli zrušenému letu z Frankfurtu z důvodu nepříznivého počasí odložil návštěvu USA a vrací se zpět do Prahy, sdělilo ministerstvo.

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku Petr Macinka. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Macinka se v USA ve dnech 3. až 5. února měl na pozvání amerického ministra zahraničí Marca Rubia zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně, a setkat se i s vedením nejvýznamnějších amerických think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.

V předvečer konference bylo spolu s dalšími evropskými zástupci v plánu jednání s eurokomisařem Stéphanem Séjourném. Čekaly jej také schůzky se zástupci demokratické i republikánské strany na půdě amerického Kongresu.

Cestu pak měl ve čtvrtek 5. února zakončit jednáními se zástupci největších amerických investorů v České republice a vedením think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.

