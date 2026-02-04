Ministr Macinka odložil pracovní návštěvu USA, z Frankfurtu zamířil zpět do Prahy

Macinka se v USA ve dnech 3. až 5. února měl na pozvání amerického ministra zahraničí Marca Rubia zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně, a setkat se i s vedením nejvýznamnějších amerických think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.
V předvečer konference bylo spolu s dalšími evropskými zástupci v plánu jednání s eurokomisařem Stéphanem Séjourném. Čekaly jej také schůzky se zástupci demokratické i republikánské strany na půdě amerického Kongresu.
Cestu pak měl ve čtvrtek 5. února zakončit jednáními se zástupci největších amerických investorů v České republice a vedením think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.