„Samozřejmě chápu, že v létě je horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že Strana zelených je tedy přehřátá značně. Naštěstí paní poslankyně má klimatizaci, tak snad to bude brzy dobré,“ řekl předseda Motoristů Macinka.
Před ním totiž vystoupila poslankyně Irena Ferčíková Konečná ze Strany zelených, která byla zvolena za Piráty. Bezprecedentní vlna veder je podle ní politické téma.
„Pane ministře Macinko, vy jste slíbil, že klimatická krize je over. Kde udělali pánové od aut chybu?“ řekla Ferčíková Konečná.
|
Piráti bojují proti zákonu. Chtěli jednat o tom, že Babiš neumí říci Macinkovi ne
Obrátila se i na ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného. „Co kdybyste přestal veřejně machrovat a pošklebovat se, jak děláte na svém ministerstvu čistky na základě politické příslušnosti, a začal řešit situaci milionů spoluobčanů a spoluobčanek, na kterých vlna veder dopadá? Co udělá váš rezort, aby se tahle situace neopakovala, aby zmírnila dopady klimatické krize, když už jste za resort zodpovědný?“ ptala se poslankyně, po níž si vzal slovo Macinka.
„Jenom bych tedy chtěl upozornit, že na sociálních sítích ministerstva zdravotnictví – což si zřejmě některé přehřáté poslankyně nestihly přečíst – jsou materiály a grafiky, které právě hovoří o tom a říkají lidem, jak se třeba mají chovat, aby si svoje zdraví v těchto horkých letních dnech třeba nějak zachránili nebo uchránili,“ řekl šéf Motoristů sobě.
„Vím, že teď bych měl asi navrhnout nějaký bod programu, ale protože je horko a trošku jsem se také přehřál, tak jsem zapomněl, co bych měl navrhnout, takže nic nenavrhuji. Tak to berte jenom jako zprávu o průběhu letní horké klimatické krize,“ uzavřel své vystoupení ministr zahraničí.
Vládní koalice pak odmítla návrh více poslankyň, aby o vedru dolní komora parlamentu v pátek přednostně jednala.