Na jednáních v Číně ministerstvo zahraničí zastupuje náměstek Jiří Brodský. S ním Macinka situaci probíral, byl také informován, že kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Podrobnosti projedná s diplomaty po návratu z cest.
S Okamurou se ve čtvrtek setkal předseda čínského parlamentu Čao Le-ťi. Podle agentury Nová Čína ocenil pozitivní a pragmatickou politiku nové české vlády vůči Číně a vyjádřil přesvědčení, že současný příznivý vývoj vzájemných vztahů bude pokračovat. Okamura novinářům řekl, že předsedu čínského parlamentu oficiálně pozval do Česka.
|
Okamura jednal v Číně o zadrženém Čechovi. Detaily ladil s Macinkou
Nová česká vláda, která nastoupila loni v prosinci, deklarovala snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Napětí krátce před Okamurovou cestou zvýšilo zadržení českého občana v Číně. S mužem je Česko v konzulárním kontaktu. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě. Zadržen byl na konci června. Podle Deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.