Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Macinka vystoupí k budoucnosti Českých center. Jsou v ohrožení, prohlašoval

Josef Kopecký
  8:54
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních...
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23....
5 fotografií
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vystoupí na tiskové konferenci k budoucnosti Českých center a organizačním změnám směřujícím k podpoře českých zájmů v zahraničí. Tisková konference je na ministerstvu zahraničí naplánovaná na 11:00 a portál iDNES.cz ji nabídne živě.

Macinka se na začátku června po jednání vlády opřel do svého předchůdce, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho série „stupidních“ rozhodnutí ohrožuje podle Macinky Česká centra v zahraničí.

„Hrozí jim, že skončí v takovém minusu, že budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Macinka, když hovořil o dopadech financování českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.

„Stupidní“ rozhodnutí Lipavského ohrožují Česká centra, tvrdí ministr Macinka

Ministerstvo podle Macinky Česká centra nechce rušit a hledá způsob, jak jejich fungování zachovat. Bude to podle něj znamenat vysoké nároky na rozpočet.

Lipavský se proti Macinkovým tvrzením ohradil. „To je samozřejmě jeho odpovědnost, aby na Česká centra našel peníze. A on si nechal škrtnout 750 milionů korun na resortu pro letošní rok a teď ještě rozesílá po ambasádách, že nebudou žádné peníze na veřejnou diplomacii. Musí se k tomu postavit jako ministr zahraničních věcí a zajistit, aby Česko bylo v zahraničí prezentované a ne tady hledat jenom nějakou záminku, proč pozavírat ta centra,“ prohlásil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Macinka vystoupí k budoucnosti Českých center. Jsou v ohrožení, prohlašoval

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vystoupí na tiskové konferenci k budoucnosti Českých center a organizačním změnám směřujícím k podpoře českých zájmů v zahraničí. Tisková...

31. července 2026  8:54

Hoří další Wildberries. Dronové útoky zapálily sklady ve Volgogradu i u Kazaně

ilustrační snímek

Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruskou Volgogradskou oblast, kde podle místních úřadů vypukl požár v areálu energetického průmyslu a ve skladech. Útok si vyžádal pět zraněných. Zasaženo bylo...

31. července 2026  6:18,  aktualizováno  8:25

Domů tě nepustím. Macaulay Culkin zvažuje návrat do role Kevina McCallistera

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Hollywoodskými kuloáry jde šeptanda, že by se někdejší dětská hvězda Macaulay Culkin mohl vrátit ke své životní filmové roli Kevina McCallistera z evergreenů vánočních televizních obrazovek Sám doma...

31. července 2026  8:09

Trump váhá s licencí na patrioty pro Kyjev. Nechceme střely, ale mír, řekl

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to uvedl v rozhovoru pro britský deník...

31. července 2026  8:06

V Ostravar Aréně unikl čpavek. Lidé v okolí dostali pokyn, aby zavřeli okna

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.

V ostravské multifunkční Ostravar Aréně ve čtvrtek unikl čpavek. Látka se ale nedostala mimo budovu, řekl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl...

30. července 2026  19:23,  aktualizováno  31. 7. 7:48

Žloutenky typu C je v Praze nejvíc za deset let. Lidé o nákaze často nemají ani tušení

ilustrační snímek

Za první pololetí letošního roku lékaři diagnostikovali nejvíce případů žloutenky typu C za posledních deset let. Podle odborníků mnozí pacienti o své nákaze dlouho nevěděli. Hepatitida C je totiž...

31. července 2026  7:31

Od Nažidel do Dolního Dvořiště. U hranic s Rakouskem otevírají další část D3

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Dálniční síť v České republice bude od pátku zase o kousek delší. Už dopoledne pustí Ředitelství silnic a dálnic provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,5 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště...

31. července 2026  7:26

Oázy ve vyprahlém regionu. Hospodáři i obce se přizpůsobují suchu

V lesích na Prostějovsku nechal majitel pozemků Richard Benýšek v posledních...

Dlouhé sucho a potom intenzivní srážky, při kterých voda nestihne vsáknout. S nepříznivým stavem se snaží něco dělat soukromníci, radnice i státní organizace. Jejich společným cílem je zadržet vláhu...

31. července 2026  6:49

Lavina na Broad Peaku zasypala horolezce. Pohřešuje se deset lidí

ilustrační snímek

Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu je pohřešována skupina deseti horolezců, kterou vede nepálský alpinista Nirmal Purja.

31. července 2026  6:14,  aktualizováno  6:30

Výbuch v uhelném dole u Kvéty má nejméně 32 obětí, 10 horníků uvězněno

Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí....

Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl podle úřadů na nejméně 32, deset horníků zůstává uvězněno pod zemí a naděje na jejich záchranu...

31. července 2026  3:56,  aktualizováno  6:12

Policie pátrala po třináctileté dívce. Po hádce utekla z tábora na Trutnovsku

ilustrační snímek

Třináctiletá dívka, po které policie ve čtvrtek večer pátrala poté, co utekla z letního tábora na Svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku, je v pořádku. Policisté a hasiči ji našli krátce po třetí...

30. července 2026  22:34,  aktualizováno  31. 7. 5:58

OBRAZEM: Kraj rybníků svírá sucho. Žluté trávníky, žíznivé přehrady, za stroji se práší

Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,...

Jižní Čechy, které jsou proslulé malebnými rybníky, se ocitly na suchu. Na většině zahrádek jsou žluté a spálené trávníky, na polích se za stroji jen práší, velké přehrady na tom také nejsou nejlépe...

31. července 2026  4:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.