„Powell je velmi blízko americko-ukrajinsko-ruským jednáním. A vyjádřil téměř jistotu, že se Británie a další evropské země budou těch jednání účastnit,“ řekl Macinka.
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„Ruská strana má nějakou představu o tom, jak by bezpečnostní architektura Evropy měla vypadat, ale ta je samozřejmě absolutně nepřijatelná pro všechny ostatní. Teze, že by mělo Finsko opustit NATO a že bychom se měli vrátit před 1997, jsou přestřelené,“ zdůraznil šéf české diplomacie.
Podle Macinky ale Evropa musí mít jasnou představu, jak by bezpečnostní architektura Evropy po ukončení války na Ukrajině měla vypadat. „Evropa by neměla jen říkat, že je absolutně nepřijatelné, co si Rusové myslí. Měla by také ukázat, jak si to představuje ona,“ podotkl český ministr.
Moskva se k zapojení Evropy do jednání o konci války na Ukrajině, která začala v únoru 2022 ruskou invazí, vyjadřovala odmítavě. Minulý týden ale v čínském Šen-čenu ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko prostřednictvím diplomatických kanálů navrhlo, aby Evropané přijeli do Moskvy a vyjasnili svá stanoviska. Putin ale neuvedl žádné bližší podrobnosti, například kdy bylo pozvání odesláno či komu bylo adresováno. Tento měsíc se účastníci summitu EU v Dublinu dohodli, že Evropu budou při jednáních o míru na Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Británie a představitelé unijních institucí.
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„Oceňuji, že Británie má zájem spolupracovat s Evropskou unií,“ řekl Macinka v Londýně. „Česko podporuje Británii v tomto úsilí, ale je to zejména otázka rozhodnutí britské společnosti,“ dodal.
Británie a EU se v pátek na summitu v Bruselu dohodly na prohloubení obchodní spolupráce či spolupráce například v oblasti emisních povolenek nebo mobility mladých lidí. Britský premiér Andy Burnham označil schůzku za krok k nápravě škod, které podle něj způsobily roky odchodu Británie z EU.
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Británie opustila EU v roce 2020 po 47 letech členství, brexit schválili Britové v referendu v roce 2016, kdy se pro odchod z unie vyslovilo 51,9 procenta hlasujících při účasti 72 procent voličů. Debata o brexitu se v britské politice znovu otevřela až poté, co Brunham v červenci nastoupil do úřadu. Do té doby téma z veřejné diskuse z velké části zmizelo, přestože průzkumy naznačovaly, že stále více Britů považuje odchod z EU za chybu.
Tématem pondělního jednání Macinky s Milibandem byla i evropská bezpečnost, o níž hovořil také s britským vládním poradcem pro národní bezpečnost Jonathanem Powellem.
Ministr Macinka s Milibandem diskutoval také o českých investicích v Británii, zejména do ocelářství. Šéf české diplomacie uvedl, že Česko může nabídnout i zkušenosti při restrukturalizaci tohoto odvětví.