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Jsme smířeni s tím, že příští rok bude schodek vyšší, řekl Macinka

Josef Kopecký
  18:11aktualizováno  18:35
Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na...

Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. Petr Macinka (Motoristi). FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ | foto:  Petr Topič, MAFRA

Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na...
Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na...
Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou...
Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou...
21 fotografií
Ministr zahraničí Petr Macinka řekl po jednání s šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou, že je jeho strana smířena s vyšším schodkem státního rozpočtu v příštím roce. „Ano, jsme smíření s tím, že příští rok ten schodek bude vyšší, ale ty další dva roky tohoto volebního období už bude muset docházet k významnému snižování schodku,“ řekl předseda Motoristů sobě.

„A já jsem připraven, paní ministryni, která upřímně to chce také, v tom velmi významně podporovat napříč celou vládou a spolupracovat s ní na tom, aby se třeba někteří kolegové ve vládě více krotili,“ uvedl šéf české diplomacie a předseda Motoristů sobě.

Pro letošní rok je schválen schodek 310 miliard korun a pro příští rok bude podle premiéra Andreje Babiše hluboko pod čtyřmi sty miliardami.

Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. Petr Macinka (Motoristi). FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ
Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. Petr Macinka (Motoristi) ukazuje seznam seškrtaných neziskovek. FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ
Praha, 18.08.2026 Ministerstvo financí, vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. Petr Macinka (Motoristi). FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ
Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok
21 fotografií

Ministerstvo zahraničí by mohlo prodat nepotřebné nemovitosti

Ministerstvo zahraničí by podle Macinky mohlo prodat nepotřebné nemovitosti v zahraničí za necelých 300 milionů korun. S ministryní Schillerovou diskutoval o zřízení fondu, do kterého by se ze státního rozpočtu zpětně vracely peníze z prodeje nemovitostí. Tyto finance by pak podle něj šly na investice do českého majetku v zahraničí, tedy například na opravy jiných budov.

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Před schůzkou se Schillerovou řekl, že u některých českých nemovitostí v zahraničí se prodej zvažuje i desítky let.

Macinka se pochlubil dárkem a pochvalou od Schillerové

Šéf Motoristů sobě Petr Macinka se po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou pochlubil, za co od ní dostal pochvalu a dárek ke 48. narozeninám, které oslavil právě úterý.

„Musím tedy říct, že paní ministryně mě pochválila, dostal jsem tady od ní dárek, protože mám dnes narozeniny, dostal jsem dárek, jak jsme seškrtali krásně na ministerstvu zahraničních věcí různé dotace pro nejrůznější neziskové organizace ze 640 milionů na 40 milionů. Tak to jsme na sebe asi pyšní a dostal jsem pochvalu,“ řekl Macinka a ukázal papír, který dostal od Schillerové.

„Když se podíváte do toho monitoru ministerstva financí, tak tam jednu velkou neziskovou nátlakovou organizaci najdete, které to čerpání opravdu kleslo o stovky milionů korun,“ prohlásil v úterý Macinka.

„Ministerstvo zahraničních věcí vlastní opravdu velké množství nemovitostí v zahraničí a ta údržba něco stojí. A i když se asi před 20 lety domluvilo, že se budou každý rok dávat peníze na něco takového, tak myslím, že 20 let se tam nedala ani koruna a je potřeba to přenastavit,“ uvedl Macinka.

Prodej je podle něj součástí přenastavení priorit o otevírání a uzavírání některých zastupitelských úřadů. „Máme úřady v některých zemích, zejména v Africe, kde ten úřad je jenom kvůli tomu, že tam máme nemovitost. Ale kvůli tomu přece nemá mít země ambasádu, aby hlídala nemovitost,“ řekl po jednání s ministryní financí.

Jakých zemí by se prodej mohl týkat, Macinka nechtěl konkretizovat. „My to v určitý čas představíme jako balík různých úřadů, generálních konzulátů nebo zastupitelských úřadů, které chceme uzavřít a vedle toho těch nových, které zase chceme otevřít a přesunout diplomatickou přítomnost ve světě,“ řekl na tiskové konferenci po jednání se Schillerovou.

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Česká diplomacie už dříve oznámila, že na podzim otevře generální konzulát v americkém Miami a zároveň činnost ukončí generální konzulát v Hongkongu. Ministerstvo podle vyjádření ze začátku srpna rovněž posuzuje fungování dalších zastupitelských úřadů, například v Düsseldorfu, Rangúnu, Lucemburku nebo Singapuru.

Macinka byl jedním z ministrů, kteří v úterý za Schillerovou dorazili kvůli rozpočtu na příští rok. Nikdo z nich ale nechtěl mluvit o tom, jaká přesně by mohla být výše schodku.

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„Nechci teď to komentovat, bylo by to nefér, protože ještě probíhají jednání s ostatními rezorty a určitě to musí jako první okomentovat paní ministryně financí,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček.

Deficit veřejných financí se má v příštím roce vejít do 2,9 procenta HDP a schodek státního rozpočtu by mohl vzrůst na přibližně 350 miliard korun. Rozpočet musí Schillerová předložit do konce srpna, vláda je povinna poslat ho poslancům do konce září.

Nebyli bychom schopni dát z roku na rok 150 miliard korun schodku, řekla Schillerová

Schillerová trvá na přehlasování veta prezidenta Petra Pavla k zákonu, jímž chce vláda rozvolnit rozpočtová pravidla. „Nebyli bychom schopni dát z roku na rok 150 miliard korun schodku, to prostě nejde. My bychom tu ekonomiku úplně položili, to prostě nechceme v žádném případě,“ popisuje Schillerová, co by se podle ní stalo, kdyby uspělo prezidentovo veto.

Kdyby neprošla změna rozpočtových pravidel, musela by vláda z roku na rok snížit schodek pod 150 miliard korun. „To se prostě nestane přehlasováním prezidentského veta. A mrzí mě, že nás pan prezident do této situace dostal, když byl schopen podepsat v roce 2025 rozpočet Fialovy vlády, který byl naprosto vylhaný,“ řekla Schillerová.

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