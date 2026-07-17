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Česko je bezpečné, nemáme tu islámské migranty, prohlásil Macinka v Izraeli

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  10:56
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...

Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona Sa’ara účastní česko-izraelského podnikatelského fóra, na němž jsou v české delegaci zastoupeny například společnosti Škoda Auto, Česká zbrojovka z holdingu Colt CZ, STV Group, Excalibur Army ze skupiny CSG či výrobce 3D tiskáren Prusa Research. (14. července 2026) | foto: MZV ČR

Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona...
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V zahraničních médií si všímají cesty ministra zahraničí Petra Macinky, který jel do Izraele na česko-izraelské podnikatelské fórum společně se zástupci více jak třiceti českých firem. Při tiskové konferenci zaujal také výrokem, kdy řekl, že Česká republika je nejbezpečnější zemí Evropy. A to díky absenci migrantů z islámských zemí.

„Vím, a myslím, že i vaši lidé vědí, že Česká republika je nejbezpečnější zemí v Evropě a rozhodně jednou z nejbezpečnějších zemí pro lidi z Izraele. A důvod je zcela jasný, nemáme tu totiž žádné migranty z islámských států,“ řekl Macinka při tiskové konferenci s ministrem zahraničí Izraele Gideonem Sa’arem. O jeho výroku informuje například web Morocco World News.

Macinka dodal, že české vlády zachovávají k Izraeli a migraci stejný přístup bez ohledu na politické změny. „Naše země odmítá změnit část naší společnosti tím, že k nám vpustíme odlišnou kulturu a náboženské zázemí. Izraelští turisté jsou v České republice velmi, velmi vítaní,“ doplnil český vicepremiér.

Z vřelých vztahů musí těžit byznys, vzkázal Macinka v Izraeli. A vtipkoval o vězení

Hlavním hmatatelným výsledkem cesty je podpis memoranda o každoročním pořádání vzájemného ekonomického fóra. Přece jen v byznyse se neuzavírají ze dne na den, nechali se slyšet členové výpravy.

Zatímco v květnu přivezl izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar početnou delegaci do Prahy, nyní se karta obrátila. Českou spolupráci v Tel Avivu přiletěli řešit giganti obranného průmyslu, ale i technologičtí průkopníci.

Jeho izraelský protějšek nešetřil chválou a vyzval domácí podnikatele k aktivitě. „Neexistují lepší obchodní partneři než české firmy. Není lepší země pro podnikání než Česko,“ vzkázal Sa’ar izraelskému byznysu s tím, že vzájemná stabilita zaručuje bezpečné investiční prostředí.

Je buď dezorientovaný, anebo lže, opřel se Macinka do Pavlova zhodnocení summitu

Jako ukázkový příklad moderní spolupráce ministr Macinka vyzdvihl nedávno podepsanou dohodu mezi Škoda Auto, její vysokou školou a Ben Gurionovou univerzitou v Negevu. Tyto instituce společně zahájily projekt inovačního hubu pro kybernetickou bezpečnost, který vzniká přímo v Mladé Boleslavi.

Tím ale spolupráce nekončí. Macinka oznámil, že se na podzim v Praze uskuteční velká česko-izraelská obranná konference, která má zintenzivnit propojení špičkových zbrojovek obou zemí. Armáda ČR má navíc s izraelskými technologiemi své plány, které obsahují například systémy protivzdušné obrany SPYDER.

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