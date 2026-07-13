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Macinka míří do Izraele s desítkami firem. Cesta navazuje na jarní jednání

Tomáš Ratner
  10:42
Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o...

Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o prohloubení ekonomické spolupráce. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka. (20. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar na tiskové konferenci po setkání s...
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar na tiskové konferenci po setkání s...
Český ministr zahraničí Petr Macinka v Jad vašem v Jeruzalémě se svým...
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar na tiskové konferenci po setkání s...
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Od našeho zpravodaje v Izraeli - Místopředseda vlády a ministr zahraničí Petr Macinka v pondělí odlétá na dvoudenní návštěvu Izraele. Do Tel Avivu s ním míří delegace více než 30 českých firem, které se zde zúčastní česko-izraelského obchodního fóra.

Macinka se během pondělí a úterý setká se svým izraelským protějškem Gideonem Sa’arem i dalšími partnery, přičemž hlavním cílem je rozvoj bilaterálních vztahů a podpis společného prohlášení obou ministrů.

Cesta vychází přesně na tři měsíce po společném jednání ministrů v Jeruzalémě. Během tehdejší cesty podepsali deklaraci o vytvoření společné česko-izraelské komise. Tedy dočasnou náhradu odložených mezivládních jednání. Komise má také za úkol udržet ekonomickou spolupráci obou zemí.

Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě

Na tyto kroky bezprostředně navázala květnová návštěva ministra Sa’ara v Česku, kam izraelského politika doprovodilo přes 50 tamních společností. Zástupci firem z oblasti obrany, kyberbezpečnosti či zdravotnictví tehdy v Praze absolvovali stovky schůzek s českými partnery.

Macinka tehdy označil setkání za dosud největší byznys fórum. Chtěl, aby se akce stala pravidelnou událostí pořádanou střídavě v obou zemích. Sám Sa’ar již na jaře v Černínském paláci avizoval, že pokračování této spolupráce proběhne právě v červenci.

Během dubnového i květnového setkání Macinka rovněž oživil téma možného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tento krok, ke kterému je nutné finální rozhodnutí vlády, by český vicepremiér rád stihl zrealizovat do konce svého mandátu. Podle Macinky by bylo možné přesun načasovat k nějaké vhodné symbolické příležitosti.

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