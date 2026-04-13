Připomínka historie i aktuální podpora. Ministr Macinka míří do Izraele

Cesta se koná navzdory napjaté bezpečnostní situaci na Blízkém východě, kterou od konce února vyhrotily měsíc a půl trvající americko-izraelské údery na Írán. Macinka tak mimo jiné oplácí návštěvu svému protějšku Saarovi, který byl vůbec prvním šéfem diplomacie, s kterým český ministr ve funkci hovořil. Na začátku roku navštívil Saar Česko a oba se shodli na potřebě silnější spolupráce obou zemí.
Návštěva rovněž přímo navazuje na Macinkovu únorovou účast na washingtonské konferenci o poválečné obnově Pásma Gazy, uvádí resort.
Přátelství s Izraelem posílí, řekl Macinka. Zmocněnec má řešit i antisemitismus
Vybrané datum má symbolický přesah, protože připadá přesně na začátek svátku Jom ha-šoa, Dne památky obětí holokaustu. Postoj k historické paměti a boji proti nenávisti Macinka akcentoval už při pražském setkání se Saarem.
Tehdy obnovil mandát zmocněnce ministerstva pro záležitosti holokaustu, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Roberta Řeháka, který nově bude mít na starost i boj s antisemitismem.