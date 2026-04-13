Připomínka historie i aktuální podpora. Ministr Macinka míří do Izraele

Tomáš Ratner
  17:26
Od našeho zpravodaje v Izraeli - Český ministr zahraničí Petr Macinka odlétá v pondělí večer do Izraele. V Jeruzalémě čekají šéfa české diplomacie jednání s nejvyššími představiteli země. A to premiérem Benjaminem Netanjahuem, prezidentem Isaacem Herzogem a ministrem zahraničí Gideonem Saarem.
Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s...

Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Saarem. Hlavními tématy jednání byly vzájemné vztahy obou zemí, posilování spolupráce a aktuální zahraničněpolitické otázky. (20. ledna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s...
Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s...
Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s...
Izraelský ministr zahraničí Gideonem Saarem na tiskové konferenci po setkání s...
12 fotografií

Cesta se koná navzdory napjaté bezpečnostní situaci na Blízkém východě, kterou od konce února vyhrotily měsíc a půl trvající americko-izraelské údery na Írán. Macinka tak mimo jiné oplácí návštěvu svému protějšku Saarovi, který byl vůbec prvním šéfem diplomacie, s kterým český ministr ve funkci hovořil. Na začátku roku navštívil Saar Česko a oba se shodli na potřebě silnější spolupráce obou zemí.

Návštěva rovněž přímo navazuje na Macinkovu únorovou účast na washingtonské konferenci o poválečné obnově Pásma Gazy, uvádí resort.

Přátelství s Izraelem posílí, řekl Macinka. Zmocněnec má řešit i antisemitismus

Vybrané datum má symbolický přesah, protože připadá přesně na začátek svátku Jom ha-šoa, Dne památky obětí holokaustu. Postoj k historické paměti a boji proti nenávisti Macinka akcentoval už při pražském setkání se Saarem.

Tehdy obnovil mandát zmocněnce ministerstva pro záležitosti holokaustu, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Roberta Řeháka, který nově bude mít na starost i boj s antisemitismem.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Tejcův resort na bitcoinovou kauzu povolal známého právníka, může to stát i miliony

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s bitcoinovou kauzou povolalo známého právníka Jaroslava Ortmana. Za jeho služby může zaplatit i několik milionů korun. Už na začátku roku resort informoval,...

13. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  18:10

Trump už se vidí jako spasitel. Obrázek ve stylu Ježíše odsuzují i jemu věrní věřící

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel obrázek, na němž je oděný do bílého roucha s rudým pláštěm a podobně jako Ježíš Kristus léčí nemocného. Dílem umělé...

13. dubna 2026  18:08

Chceme, aby se větrné elektrárny nestavěly tam, kam nepatří, řekl Turek

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

Podařilo se nám šestkrát snížit plochu akceleračních zón kvůli stavbě větrných elektráren, řekl v pondělí vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, poslanec Motoristů sobě Filip Turek...

13. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:53

Připomínka historie i aktuální podpora. Ministr Macinka míří do Izraele

Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s...

Od našeho zpravodaje v Izraeli Český ministr zahraničí Petr Macinka odlétá v pondělí večer do Izraele. V Jeruzalémě čekají šéfa české diplomacie jednání s nejvyššími představiteli země. A to premiérem Benjaminem Netanjahuem,...

13. dubna 2026  17:26

Vláda chce zákon kvůli regulaci cen paliv. Okamura vyhlásil legislativní nouzi

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

Vláda Andreje Babiše schválila návrh zákona, který by jí i jejím nástupcům umožnil regulovat marže a ceny nafty a benzinu pouhým nařízením kabinetu. Vláda chce takový návrh projednat v parlamentu v...

13. dubna 2026,  aktualizováno  17:21

Maďaři chtějí naprostou změnu režimu, řekl Magyar. Poděkoval Rusku a Číně

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Maďaři se parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl v pondělí šéf vítězné strany Tisza Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Za jeden z prvních úkolů své...

13. dubna 2026  14:51,  aktualizováno  17:19

Zničíme íránské lodě, které se během blokády přiblíží k americkým, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k těm americkým, jež budou provádět námořní blokádu. Velitelství...

13. dubna 2026  17:14

Trump neuspěl s žalobou kvůli článku o Epsteinovi. Odškodné 10 miliard dolarů nedostane

Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...

Floridský soudce zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal (WSJ), ve které deník obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů...

13. dubna 2026

Přijeďte, mají zbraně. Vyděšená žena spustila policejní manévry, vše bylo jinak

Vystrašená žena měla strach o život. Na policii oznámila, že se ozbrojení...

K naléhavému oznámení vyjížděli v pondělí dopoledne pardubičtí policisté do místní Gagarinovy ulice. Žena volala na tísňovou linku, že se jí do bytu dobývají sousedé se střelnými zbraněmi. Po...

13. dubna 2026  16:58

Polibek od Vance a teď hybaj do Moskvy nebo „mekáče", utahují si memy z Orbána

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Maďarské volby napjatě sledovali nejen politologové, politici či samotní voliči, ale i karikaturisté, grafici a tvůrci politické satiry. Ti teď s odchodem dlouholetého premiéra Viktora Orbána „od...

13. dubna 2026  16:50

Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně

Předseda STAN Vít Rakušan a Jan Grolich z KDU-ČSL (13. dubna 2026)

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan a velký favorit na nového šéfa KDU-ČSL Jan Grolich zahájili společnou letošní kampaň obou stran. Zatím jde tedy o komunální volby v Brně. Teprve se uvidí, jestli bok...

13. dubna 2026  16:48

Silný příběh za vítězstvím. Marie April při děkování za Anděla zmínila smrt své sestry

Marie April & The Fools

Duben je zjevně zpěvaččin šťastný měsíc. Na apríla se narodila, před dvěma lety v něm odehrála první koncert s kapelou a letos za debut získala cenu Anděl. Do oceněné desky Marie April se přitom...

13. dubna 2026  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.