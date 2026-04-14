Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě

Svůj jasný postoj k současnému dění na Blízkém východě dal šéf české diplomacie najevo už před samotnými politickými schůzkami. „Zatímco Západ morálně hnije, my stojíme při Izraeli,“ zkritizoval v komentáři pro deník Israel Hayom západní spojence.
„Praha nemá zájem nabízet prázdná slova ani se účastnit diplomatického divadla, které obvykle po těchto tragédiích následuje. Hranice se nedá bránit nostalgií ani napsaným projevem. Zatímco někteří evropští lídři se z klimatizovaných kanceláří věnují Izraeli poučování, my hledáme partnery, kteří skutečně chápou cenu bezpečnosti,“ vzkázal v komentáři.
„Ve světě, který se rychle stává nebezpečnějším, se skutečný spojenec definuje podle toho, co dodá, ne podle toho, kolik ctnostných prohlášení podepíše v Bruselu nebo New Yorku,“ dodal. Komentář udává tón celé jeho diplomatické misi, která se odehrává na pozadí eskalujícího konfliktu s Íránem.
Solidarita i obranná spolupráce. Macinka v Izraeli projedná technologie a Gazu
Dopolední program ministr věnoval vzpomínce na historické utrpení Židů. Společně se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem navštívil jeruzalémský památník Jad vašem, kde u věčného světla položil věnec k uctění památky šesti milionů Židů zavražděných nacistickým Německem.
Návštěva se časově protnula s celonárodní pietou. Přesně v 10:00 místního času se po celém Izraeli rozezněly sirény. Na dvě minuty se zastavil život, řidiči vystoupili ze svých aut a země ztichla. Svátek Jom ha-šoa, který připomíná mimo jiné výročí povstání ve varšavském ghettu, je v Izraeli státním svátkem a jedním z nejemotivnějších dnů v roce.
Od jednání k íránským raketám
Po jednání s ministrem Saarem má Macinka na programu schůzku s premiérem Benjaminem Netanjahuem a následně přesun do rezidence prezidenta Jicchaka Herzoga.
Mise pak pokračuje odpolední cestou do města Beit Šemeš, kam na začátku března dopadla íránská balistická střela. Zde za účasti zástupců lokální správy vyslechne český ministr speciální bezpečnostní brífink izraelských obranných sil.