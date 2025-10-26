Macinka šokoval Grolicha: trvá na zrušení CHKO Soutok, výzvu k setkání ignoruje

  13:45
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha.
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....
Celostátní konference KDU-ČSL. Jan Grolich. (10. října 2025)
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....
Grolich zdůraznil v dopise z 15. října význam CHKO, podporu kraje a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval.

Hejtam k tomu v neděli, řekl že je pro něj odpověď šok a že Macinka ani nepřipouští diskusi. Podle něj také nemá předseda Motoristů potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval.

Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě NATURA 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy. Rozporuje to ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Ramsarska úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží,“ řekl Hladík. Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. „Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili,“ řekl Hladík.

Grolich reagoval na Macinkovu odpověď ve stejném duchu. Díky CHKO získá podle nich území nejen plošnou ochranu, ale také bude možné nastavit strategický management hospodaření, který dosud neexistoval.

„Macinka není micinka.“ Lidé protestovali proti Motoristům na životním prostředí

CHKO Soutok, jehož vyhlášení Macinka kritizoval jž dříve, existuje od letošního 1. července. Jde o velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl.

Právě 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten ten soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKO. Deník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Podle Hladíka používá v dopise Macinka totožné argumenty, jako odpůrci CHKO u soudu. A jelikož soudy zatím rozhodly vždy v neprospěch žalobců, dokazuje to podle Hladíka, že stát postupoval při vyhlášení CHKO v souladu s legislativou.

Nejvyšší správní soud už zamítl i některé kasační stížnosti a 5. listopadu bude rozhodovat Ústavní soud o návrhu poslanců ANO na zrušení CHKO. „Překvapuje mě silný výrok pana Macinky. Mám pocit, že neví o tom, že jeho argumenty už soudy řešily a odmítly, nebo si to nenastudoval,“ řekl Grolich.

Podle něj se zatím ukazuje, že CHKO vznikla podle zákonů a pak neexistuje moc možností, jak chráněné území zrušit. Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.

Macinka v dopise dále mimo jiné napsal, že „nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty“. Podle Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.

Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že „CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti“. CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

